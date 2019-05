Brno - Zápas proti ruským hokejistům na závěr Carlson Hockey Games v Brně odchytal Jakub Kovář už bez nominačních nervů. Brankářská trojice byla totiž jediná z celého kádru, která už pár dní věděla, kdo se bude balit na Slovensko. Jakub Kovář bude ve svých 30 letech s 51 starty v národním dresu nejzkušenějším mužem na ostře sledovaném postu gólmanů. Premiéru na MS si odbyl před osmi lety shodou okolností právě na Slovensku.

Do začátku šampionátu zbývá necelý týden a touto optikou se také Jakub Kovář na celý brněnský turnaj díval. "Je to pořád jen příprava, nikdo do toho už tak nebušil, nikdo se nechtěl zranit. Na Rusech bylo znát, že tady dost odpočívali, nechtělo se jim padat do střel a ani dělat krok navíc. Ale jejich talent jim to nesebralo, když už se do šance dostali, tak bylo znát, že to pořádně umějí," uvedl po porážce 1:4.

Od Rusů dostal tři góly, ten čtvrtý mířil do prázdné branky při české power play. "Na mě tady moc střel nešlo, když něco přilétlo, byla z toho tutovka. Moc sebevědomí jsem si tady neudělal, ale špatný góly jsem nedostával. Blbě jsem se rozhodně necítil," zhodnotil své brněnské výkony.

Teď se chystá brankář Jekatěrinburgu na světový šampionát, ale během sezony měl namále s celou kariérou. Doktoři mu našli cystu a zánět kosti, tři měsíce bral antibiotika, dokonce mu hrozila amputace nohy, nicméně se uzdravil a je zpátky v reprezentaci. "To uvidíme za tři týdny," odpověděl na otázku, zda jeho návrat lze považovat úspěšný.

Jak se podle něj jeví celý český tým? "Popravdě řečeno, ani nevím. Doteď v přípravě bylo hrozně moc hráčů, prakticky každý zápas jsme hráli úplně s jiným týmem, pětky vypadaly pokaždé jinak," poukázal na to, že i při generálce v Brně čítal tým 35 hráčů.

Na Slovensko společně s Jakubem Kovářem míří dva brankáři, kteří hráli v sezoně v české extralize, vítkovický Patrik Bartošák a třinecký Šimon Hrubec. Kdo bude gólmanskou jedničkou? "Já si myslím, že trenéři to určovat nebudou vůbec. Nevím, jaký systém v tom vznikne, ale podle toho, co nám naznačovali, budou vybírat před každým zápasem extra," řekl Kovář.

Co se samotné hry českého mužstva týče, musí se podle něj zlepšit celkově defenziva. "Zápasy do tohoto turnaje byly úplně šílené směrem dozadu. Do turnaje v Brně obrana vůbec nefungovala, ať už jsme hráli s Rakouskem či Německem, to byl jeden velký průšvih. Až přijeli Hronek s Gudasem, tak se to trochu zvedlo," mínil brankář.

"Zápasy na takové úrovni se vyhrávají obranou, budeme muset ze sebe vydat to nejlepší, abychom mohli myslet na nějaké dobré umístění. Nemáme tady superhvězdnou obranu ani superhvězdné brankáře, budeme to muset sladit, aby to fungovalo," uvedl Kovář.

