Český tým může být podle kouče Kosova překvapením Eura

Plzeň - Trenér kosovských fotbalistů Bernard Challandes po prohře 1:2 v Plzni připustil, že český tým byl ve čtvrtečním předposledním utkání evropské kvalifikace pro jeho mužstvo až příliš silným soupeřem. Domácí výběr na něj udělal dojem moderním způsobem hry a je pro něj vzorem. Očekává, že český celek bude překvapením mistrovství Evropy.

"Tenhle tým se mi moc líbí a může pro nás být inspirací a příkladem. Hraje velmi moderní fotbal, s velkou intenzitou, je takticky i technicky vyspělý, hraje dobře po stranách, ve vápně. Myslím, že tenhle tým může být překvapením Eura a může tam dosáhnout velkých věcí," řekl Challandes na tiskové konferenci.

Jeho svěřenci v Plzni vedli od 50. minuty, ale domácí favorit v posledních 20 minutách góly Alexe Krále a Ondřeje Čelůstky otočil stav a zajistil si postupové druhé místo ve skupině.

"Je to jednoduché. Měli jsme tu jeden tým, který hrál velmi dobrý zápas, s intenzitou, s kvalitou, technickými dovednostmi. Zkusili jsme to, museli jsme se bránit, hráli jsme s kuráží, ale nestačilo to. Český tým byl jasně lepší," uvedl Challandes.

"Sice jsme vedli 1:0, ale v té chvíli český tým převzal kontrolu nad utkáním. Přišel s neuvěřitelným tlakem, byl neustále v útoku. Když získali míč, okamžitě se tlačili do koncovky, posílali do vápna centry, vytvářeli si tlak v pokutovém území. Celý týden jsem s hráči mluvil v tom smyslu, ať hrají svoji hru, ale Češi nás k ní vůbec nepustili. Byli na nás moc silní," dodal švýcarský kouč.

Jeho svěřenci v Plzni utrpěli teprve druhou porážku z posledních 19 duelů. O postup na Euro ještě budou moci zabojovat na jaře v play off podle umístění v Lize národů.

"Hráčům jsem po zápase poděkoval za snahu. Když jsme začínali tuhle skupinu, přesně jsme věděli, jak těžké bude pro Kosovo dosáhnout na postup. Teď máme šanci z Ligy národů. Tým drží pohromadě a věřím, že máme na to, abychom si tenhle náš sen splnili," uvedl Challandes.