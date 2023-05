Český svaz juda nesouhlasí s Rusy na MS, ale výpravu na šampionát pošle

Praha - Český svaz juda nesouhlasí se startem neutrálních ruských a běloruských sportovců na mistrovství světa, kterou v sobotu povolila mezinárodní federace IJF. Kvůli olympiádě se ale česká výprava šampionátu zúčastní. Dnes o tom rozhodlo plénum svazu. Šampionát v Dauhá začne v neděli 7. května. V české nominaci je osm judistů včetně dvojnásobného olympijského vítěze Lukáše Krpálka.

Vedení českého juda je stejně jako Národní sportovní agentura, ministerstvo zahraničí a Český olympijský výbor proti návratu sportovců s ruským a běloruským pasem do mezinárodních soutěží. Na rozdíl od okupované Ukrajiny však Česko šampionát v Kataru bojkotovat nebude. "Vzhledem k důležitosti olympijských her pro sportovce České republiky se reprezentace České republiky, po konzultaci s Národní sportovní agenturou, mistrovství světa v judu zúčastní," uvedlo plénum v prohlášení, které ČTK poskytl svaz.

Mistrovství světa je důležitým zdrojem bodů do olympijského žebříčku. Sbírat je potřebuje i šampion z Ria de Janeiro a Tokia Krpálek, který se na začátku této sezony vrátil do kategorie do 100 kilogramů. V té by měli podle přihlášek a webu šampionátu startovat pod neutrální vlajkou dva ruští judisté - bronzový olympijský medailista Nijaz Iljasov a mistr Evropy z roku 2019 Arman Adamjan.

IJF při oznámení návratu Rusů a Bělorusů avizovala, že sportovci, trenéři i členové realizačního týmu projdou před schválením přísnou kontrolou, kterou bude mít na starost nezávislá společnost. Kvůli možné podpoře války na Ukrajině, která je nežádoucí, se prověřovaly i sociální sítě. Na MS je v týmu neutrálních sportovců deset mužů a deset žen.