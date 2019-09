Český svaz házené chce se Slováky a Poláky pořádat ME žen 2024

Praha - Český svaz házené bude spolu se Slovenskem a Polskem usilovat o pořádání mistrovství Evropy žen v roce 2024. Uzávěrka kandidatur je 15. září, Evropská házenkářská federace (EHF) by o dějišti šampionátu měla rozhodnout nejpozději během listopadu. Česká strana chce hostit dvě základní skupiny. Na tiskové konferenci o tom informoval svazový prezident Jaroslav Chvalný.

"Po úvodních jednáních s polskou a slovenskou stranou, která proběhla v květnu, jsme přes léto dávali dohromady informace z hlediska ekonomiky, možností, místa. Minulý týden exekutiva rozhodla, že budeme kandidovat," řekl ČTK Chvalný.

"Předpokládáme, že nebudeme jedinými kandidáty. Minimálně víme, že zájem projevily Maďarsko a Rakousko, což jsou velmi silní soupeři. Ať už z hlediska popularity házené žen v Maďarsku nebo velké diplomatické síly rakouské házené. Tyto země by byly (kandidáty pořadatelství) samostatně. Můžou být vážnými konkurenty, ale věřím naší kandidatuře, která je taky velmi silná," dodal Chvalný.

Česká strana by chtěla hostit ideálně dvě základní skupiny evropského šampionátu, a to v jednom městě. Svaz momentálně považuje za nejlepší variantu Ostravu. "Přece jen ty zkušenosti s touto akcí takové nemáme, takže se cítíme na základní skupinu, respektive na dvě v jednom místě," uvedl Chvalný.

"Propočítali jsme věci, vytypovali jsme lokality, kde by se to mohlo uskutečnit. Ostrava je velmi dobré místo. V případě, že budeme úspěšní, nás čeká velmi silné období tvrdé práce, zajištění zdrojů, jednání o tom, jak to zorganizovat, jak nejlépe dostat fanoušky do haly, jak nejlépe představit český tým a jak uspět jako organizátor," dodal Chvalný.

Český svaz házené ještě za minulého vedení uvažoval o spolupořadatelství mistrovství Evropy mužů v roce 2022 se Slovenskem a Maďarskem. Nakonec ale z finančních důvodů od kandidatury na poslední chvíli ustoupil.

"Bylo to za jiného vedení, ale já ho chápu. Svaz si nemůže dovolit zůstat v tom sám. I my jdeme v této chvíli do určitého rizika, protože ministerstvo svou působnost v oblasti sportu končí a začíná agentura, která ještě není ustavena. Jdeme trochu na tenký led, v uvozovkách jsme to riskli, že agentura a municipalita nás za čtyři roky podpoří," uvedl Chvalný.