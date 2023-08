Český stát má podle ekonoma špatně nastavené daně u tabákových výrobků

Ostrava - Český stát má podle ekonoma a poradce premiéra Štěpána Křečka špatně nastavené daně u tabákových výrobků. Jsou příliš vysoké, a přesto tak stát ročně přichází o miliardy korun. Lidé totiž cigarety, především v pohraničních regionech, nakupují v levnějším Polsku. Křeček to dnes řekl ČTK. Loni podle něj Češi nákupem cigaret v Polsku odvedli do polského rozpočtu pět miliard korun.

Asociace pro značkové výrobky, která analyzovala odpad v odpadkových koších a určovala původ odhozených cigaretových krabiček, uvedla, že každá třetí krabička cigaret vykouřená v Moravskoslezském kraji byla zakoupena v Polsku. V celé České republice je to každá desátá.

"Počet kuřáků v Česku se v posledních letech zásadně nemění. Prodeje cigaret ale výrazně poklesly. Hlavně v česko-polském pohraničí. Kuřáci tedy musejí nakupovat jinde. Pro Českou republiku to znamená ztrátu. Český trh zaplavují cigarety z Polska. Nemáme příjmy z prodeje cigaret, ale zůstávají nám náklady spojené s kouřením. Tedy zdravotní problémy kuřáků," řekl Křeček. Loni podle něj

Dodal, že v Česku jsou špatně nastavené daně. "Někdy méně znamená více. To, že zvýšíme daně na tabákové výrobky ,neznamená, že vzrostou výnosy. Proto pociťujeme odliv tržeb do Polska," řekl. Podle něj se to projeví i na ekonomice trafik v Moravskoslezském kraji. " Pokud se nezmění zdanění, trend se bude ještě zhoršovat," uvedl.

Řešení Křeček vidí v zastavení zvyšování daňové zátěže u cigaret. Naopak doporučuje více zdanit elektronické cigarety a nikotinové sáčky, které nyní zdanění podléhají málo. Stát ale počítá s tím, že se krabička cigaret v příštím roce zdraží o osm korun a pak v dalších třech letech vždy o pět korun. "Trh se mění i v okolních zemích. Snížení spotřební daně u tabákových výrobků by bylo neobhajitelné. Když ale sazby nebudeme měnit, či jen mírně, naši sousedé nás doženou. Situace se vyrovná," míní Křeček.