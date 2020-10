Český startup Retailys uspěl v Asii. Pomáha i dalším firmám

Zakladatel startupu Retailys.com Petr Heller vymyslel online platformu, která pomáhá podnikatelům prodávat na globálních tržištích po celém světě. Po tříměsíčním akceleračním programu s CzechInvestem firma otevřela pobočku v Singapuru. Nyní usnadňuje expanzi na zahraniční trhy i ostatním podnikům a reprezentuje Česko na vládních misích po celém světě.

Retailys.com je rychle rostoucí technologický startup, který vznikl v roce 2016. Vyvinul vícekanálovou e-commerce platformu, pomocí které lze spravovat z jednoho online místa neomezený počet e-shopů v různých jazycích, měnách a regionech současně s produkty, objednávkami nebo sociálními sítěmi.

Umožňuje podnikatelům přehledně prodávat zboží na globálních e-tržištích jako je Amazon či eBay. „Nejprve jsme spravovali tuzemské e-shopy i klasické webové stránky. Rostoucí požadavky našich zákazníků a zkušenosti z Asie, kde firmy využívají internet ke globální expanzi mnohem více než u nás, nás přivedly na myšlenku, že evropské firmy budou potřebovat pro svoji expanzi ucelený nástroj. Proto jsme začali pracovat na platformě Retailys,“ říká zakladatel společnosti Petr Heller.

Protože firma nejprve sama uvažovala o expanzi do Asie i zemí v jiných regionech, prošla na jaře 2018 tříměsíčním akceleračním programem CzechAccelerator. Následně týdenním programem CzechMatch v Singapuru. V únoru 2019 vyrazila na veletrh Slush Tokyo v rámci programu CzechDemo. Programy CzechInvestu pomohly společnosti získat v regionu jihovýchodní Asie nové kontakty a konzultovat trendy v oblasti asijské eCommerce se zkušenými lokálními mentory.

Společnosti se v této destinaci podařilo etablovat natolik, že koncem dubna 2019 otevřela v Singapuru po Londýně svou druhou zahraniční pobočku. „V současnosti jsme schopni pomoci evropským firmám při jejich expanzi do jihovýchodní Asie, ale také asijským firmám s prodejem zboží v Evropě. Díky existující pobočce v Singapuru vidíme, že je pro nás snazší pronikat i do dalších zemí regionu, na což se nyní zaměřujeme. Každé firmě, která chce expandovat do zahraničí doporučuji podobnou zkušenost, jako jsou právě akcelerační programy, kde lze otestovat to, jestli projekt funguje v tržním prostředí,“ dodává Petr Heller.

Firmu zároveň čeští představitelé opakovaně zvou, aby reprezentovala českou eCommerce na misích ekonomické diplomacie například v Indii, Singapuru nebo Šanghaji. Podstatou těchto misí je podpořit český export a vyjednat nové příležitosti pro spolupráci českým podnikatelům.

V současné době se se společnost podílí na vzdělávacích e-commerce projektech v České republice a pomáhá tak s digitalizací malých a středních firem, za což obdržela řadu ocenění. V listopadu 2019 získala například 2. místo v soutěži Digitalizace obchodu. Ve veřejném hlasování soutěže Digitální firma roku 2019 se umístila na 1. místě v kategorii Obchod.