Český soud zastavil stíhání Krause v kauze Mostecké uhelné

Praha - Pražský městský soud zastavil trestní stíhání manažera Petra Krause v české větvi kauzy Mostecké uhelné společnosti (MUS). ČTK to zjistila z justiční databáze, informaci následně potvrdila mluvčí soudu. Kraus je v souvislosti s MUS od května za mřížemi ve Švýcarsku. Už před zahájením českého procesu upozorňoval, že tuzemská obžaloba je téměř kopií obžaloby švýcarské a že jeho nástup do švýcarského vězení bude důvodem pro okamžité zastavení českého stíhání kvůli totožnosti skutků.

České obžalobě čelí vedle Krause ještě Antonio Koláček, Marek Čmejla, Jiří Diviš a Oldřich Klimecký. Soud letos vyloučil Krausův případ k samostatnému projednání poté, co vyšlo najevo, že podnikatel je ve vězení. "Mohu potvrdit, že v této věci soud usnesením zastavil trestní stíhání obviněného. Bližší informace poskytovat nebudeme, protože trestní senát podle zákona rozhodoval v typu jednání, kde nejsou přítomni ani účastníci řízení. Předsedkyně senátu vyhotovené rozhodnutí nejprve doručí účastníkům řízení," sdělila na dotaz ČTK mluvčí Markéta Puci.

Soud musí podle zákona zastavit trestní řízení vůči obviněnému, který pro totožný skutek nastoupí do vězení v jiném státě. Zatím není zřejmé, zda pražský soud Krausovo stíhání ukončil právě z tohoto důvodu. Pokud by skutečně dospěl k závěru, že skutky ohledně MUS stíhané ve Švýcarsku a Česku jsou totožné, významně by se přiklonil k argumentům právníků všech stíhaných manažerů.

Obžalovaní totiž právě kvůli svému pravomocnému odsouzení ve Švýcarsku odmítali, aby jejich roli v privatizaci uhelné společnosti řešil ještě český soud. Jejich advokáti uváděli, že další kroky v českém trestním řízení jsou zjevným plýtváním prostředků daňových poplatníků.

Kraus je z manažerů zatím jediný, kdo si ve Švýcarsku odpykává trest, konkrétně 16 měsíců odnětí svobody. Nenastoupil ho dobrovolně - švýcarská policie ho zadržela na ženevském letišti, když cestoval za svým advokátem. Kraus postup kritizoval s tím, že předtím nedostal výzvu k nástupu do výkonu trestu. Výzvu obdržel Koláček, ten se jí však rozhodl nevyhovět a za mříže nenastoupil.

Prodej 46 procent akcií Mostecké uhelné společnosti firmě Investenergy schválila v roce 1999 vláda současného prezidenta Miloše Zemana. Podle obžaloby zaplatila Investenergy za podíl penězi, které pocházely přímo z MUS, odkud je předtím údajně vyvedla pětice obžalovaných. Manažeři tak prý způsobili státu škodu nejméně 3,2 miliardy Kč. Obžalovaní to popírají. Kraus u českého soudu mimo jiné řekl, že nikdy nebyl členem žádné organizované skupiny a nedával žádné pokyny k nezákonným operacím, natož abych se z nich obohacoval. Vláda podle něj prodala minoritní podíl, protože "se potřebovala zbavit horké brambory".

Manažerům v Česku hrozí až desetileté vězení. Stát se k trestnímu řízení připojil jako poškozený. Náhrady se domáhá i následnická společnost Czech Coal Services, která žádá 7,2 miliardy korun.