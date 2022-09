Český slavík zavádí Síň slávy a oslaví 60. výročí

Praha - Anketa Český slavík, v níž lidé hlasují o nejoblíbenější populární zpěváky a kapely, oslaví při letošním vyhlašování vítězů 60. výročí. Poprvé v historii ankety na galavečeru 12. listopadu zahraje skupina Lucie a pořadatelé také vzdají poctu nedávno zesnulé zpěvačce Haně Zagorové. Novinkou je i Síň slávy pro ty, kdo se zasloužili o vznik, rozvoj nebo podporu české populární hudby. Práva na pořádání ankety nově vlastní TV Nova. Její generální ředitelka Klára Brachtlová dnes novinářům řekla, že zatímco dříve televize jako vysílatel ceremoniálu měla jen omezený vliv na obsah večera, nyní bude podoba předávání cen zcela v její režii.

Loňský ročník s novou strukturou hlasování pořádal matematik a podnikatel Karel Janeček. Při předávání cen mimo jiné kritizoval protiepidemická opatření vlády, která podle něj měla zásadní negativní dopad na kulturu a vedla k rozdělení společnosti. Také jeho slova o tom, že by lidé neměli podlehnout tlaku na očkování dětí proti nemoci, která je nijak neohrožuje, vyvolala velký mediální ohlas. Janeček v reakci uvedl, že si za svými slovy stojí, sociální zodpovědnost podle něj k umění patří a příležitost udílení ceny hudební ankety si zvolil záměrně, neboť hudebníci byli postiženi restrikcemi vlády mimořádně.

Anketu v posledních letech jejího konání provázely různé kontroverze, například kolem údajné manipulace s hlasy. V roce 2016 vzbudilo pozornost druhé místo Tomáše Ortela i jeho skupiny Ortel. Kapela byla spojována s krajní pravicí a kritici jí vyčítali xenofobní texty namířené proti menšinám.

Po loňském novém způsobu hlasování se letos bude volit opět jinak. Jediným možným způsobem je vyplnění formuláře na webových stránkách www.ceskyslavik.cz. Každý může do konce října hlasovat v kategoriích Zpěvák, Zpěvačka, Hudební skupina a Hip Hop a Rap. Vždy maximálně pro šest interpretů. Jednomu umělci nelze dát více než jeden bod. Hudební fanoušci mohou rozhodnout i o tom, kdo se stane Objevem roku. Vybírat mohou mezi zpěvákem Calinem, zpěvačkou Annet X a skupinou We Are Domi, ve které zpívá Dominika Hašková. Poprvé se letos otevírá Síň slávy. "Do ní bude uveden vždy někdo, kdo se zasloužil o vznik, rozvoj nebo podporu české populární hudby," uvedl dnes kreativní producent a režisér Pepe Majeský.

Na slavnostním večeru vystoupí všichni loňští vítězové Marek Ztracený, Ewa Farna a kapela Mirai i známá jména české pop music jako Olympic nebo Jiří Korn. Večerem budou provázet Aleš Háma a Ondřej Sokol. Po 25 letech se do Českého slavíka vrací Tereza Pergnerová. Tehdy spolu s Jiřím Suchým moderovala slavnostní předávání. Letos bude zpovídat legendy české populární hudby.

Hudební anketa Český slavík, jejíž vítězové byli poprvé vyhlášeni 14. prosince 1996, navázala po tříleté pauze na někdejšího Zlatého slavíka. K anketě, kterou v roce 1961 vymyslel redaktor Mladého světa a pozdější cimrmanolog Ladislav Smoljak, přitom neodkazoval Český slavík jen názvem, ale i výsledky. Mnoho let anketě dominoval Karel Gott a mezi zpěvačkami Lucie Bílá.