Český seriál #martyisdead získal cenu Emmy

Praha - Český internetový seriál #martyisdead získal mezinárodní cenu Emmy v kategorii krátkých seriálů a stal se tak prvním českým seriálem, který tuto televizní cenu dostal. Galavečer s předáváním cen se letos kvůli pandemii covidu-19 uskutečnil on-line. Mezinárodní ceny Emmy se udíleli v 11 kategoriích, nejvíce zlatých sošek (čtyři) získala Británie.

Čeští diváci mohli udílení cen sledovat mimo jiné na internetové televizi Mall.tv, která je se společností Bionaut a sdružením cz.nic spolutvůrcem oceněného seriálu. Cenu převzali v on-line přenosu producenti Milan Kuchynka a Vratislav Šlajer; spoluproducentem je i Jakub Košťál.

V kategorii krátký seriál porazili čeští tvůrci komediální internetový seriál Content, argentinskou sérii Mil Manos por Argentina (Tisíc rukou pro Argentinu), která vypráví o vynálezci 3D protéz, a singapurský snímek People Like Us - Season 2, jenž přibližuje život gayů.

Osmidílný thriller #martyisdead zachycuje odvrácenou stranu sociálních sítí a jejich fatální zásah do života dosud bezproblémového patnáctiletého Martina přezdívaného Marty. Natočil ho režisér Pavel Soukup podle scénáře Jaroslava T. Mišky a Jana Stehlíka. Hlavní roli ztvárnil Jakub Nemčok, dále v něm hrají Petra Bučková, Jan Grundman, Sára Korbelová, Matěj Havelka nebo Andrej Polák.

"Upřímně řeknu, že jsem s tím vůbec nepočítal. I ta nominace byla obrovským úspěchem a to, že jsme cenu dostali - čuměl jsem jako puk. Mám z toho strašnou a nečekanou radost," řekl ČTK Kuchynka, který stejně jako Šlajer označil cenu za úspěch pro české filmové tvůrce i celou Českou republiku. Téma kyberšikany, jakkoliv zastíněné pandemií covidu-19, je podle Kuchynky věc, která trápí spoustu lidí. "Já jako rodič a všichni tvůrci jsme považovali až za poslání tuhle informaci poslat ven," dodal Kuchynka.

Ceny Emmy bývají označovány jako "televizní Oscaři" a udílejí se během roku na několika různých ceremoniálech. K nejsledovanějším patří ceny za televizní seriály vysílané v USA v hlavním vysílacím čase (Primetime Emmy Awards), které uděluje americká televizní akademie ATAS. Ty byly letos rozdány už v září, kdy se konal jejich 72. ročník a držitelé za ně rovněž děkovali přes internet z gaučů svých bytů.

Na dnešním ceremoniálu se rozdávaly mezinárodní ceny Emmy (International Emmy Awards), které uděluje mezinárodní televizní akademie IATAS, americká organizace sídlící v New Yorku. Tyto ceny jsou určeny televizním dílům neamerické produkce a poprvé byly uděleny v listopadu 1973.

Nejvíce cen dnes dostala Británie. Oceněna byla Glenda Jacksonová jako nejlepší herečka za drama Elizabeth Is Missing, cenu pro nejlepšího herce dostal britský herec Billy Barratt za snímek Responsible Child, který byl oceněn i v kategorii nejlepší televizní film či minisérie. Emmy za nejlepší film-drama putuje do Indie za krimiseriál Delhi Crime a nejlepší komedií se stala brazilská série Nikdo to nevidí. Brazílie bodovala i v telenovelách s Órfãos da Terra (Sirotci své země) a Británie si odnesla cenu i za nejlepší dokument nazvaný Pro Samu, z války v Sýrii.

Speciální Cenu zakladatelů mezinárodní Emmy dostal letos newyorský guvernér Andrew Cuomo. IATAS ocenila jeho vystupování na tiskových konferencích, na nichž informoval o vývoji v pandemii covidu-19.