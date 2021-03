Český Senát se letos poprvé připojil k akci Vlajka pro Tibet

Praha - Senát letos poprvé vyvěsil na Valdštejnském paláci tibetskou vlajku jako připomenutí protičínského povstání Tibeťanů v roce 1959. Rozhodl o tom předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), sdělila dnes ČTK senátní tisková tajemnice Sue Nguyen.

Senát už v roce 1998 pod vedením Petra Pitharta ve svém usnesení pověřil své představitele, aby aktivně vystupovali na obranu lidských práv obyvatel Číny a Tibetu. "Vlajka pro Tibet a podobné akce nejsou prázdnými gesty. Veřejná a politická podpora ze svobodného světa je pro Tibeťany důležitá," uvedl Vystrčil.

Tibetský národ podle místopředsedy Senátu Jiřího Růžičky z klubu Starostů "zoufale bojuje ne už o svobodu a právo rozhodovat o sobě, ale o sebezachování". Vyvěšení tibetské vlajky je podle něj i připomenutím nesamozřejmosti a křehkosti vlastní svobody a vyjádřením "pocitu spolupatřičnosti k těm, kdo nám pomáhali, i k těm, jimž nyní pomáháme my".

Horní komora podle senátora Přemysla Rabase (za Senátor 21), který je předsedou senátní Skupiny přátel Tibetu, akcí znovu ukázala, že politika založená na etických a morálních principech má v ČR silnou tradici. "Považuji za přirozené, že demokratické země podporují ty, kterým je svoboda upírána," uvedl Rabas.

Skupina přátel Tibetu v Senátu vznikla u příležitosti návštěvy předsedy tibetské exilové vlády Lobsanga Sangaye na podzim roku 2018. Nyní má přes 20 členů a členek napříč politickým spektrem a spolu s obdobnou skupinou v Poslanecké sněmovně tvoří druhou nejpočetnější tibetskou parlamentní iniciativu na světě.

Mezinárodní kampaň s názvem Vlajka pro Tibet vznikla v polovině 90. let minulého století v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv Tibeťanů. Akce připomíná 80.000 obětí povstání v tibetském správním centru Lhase v roce 1959. Čeští sympatizanti svobodného Tibetu se k vyvěšování vlajek poprvé připojili v roce 1996.

Pražští radní vyvěsili tibetskou vlajku

Pražští radní dnes vyvěsili tibetskou vlajku jako připomenutí protičínského povstání v roce 1959, při kterém zahynulo nejméně 80.000 Tibeťanů. Vlajka od dnešního dne vlaje i na většině radnic pražských městských částí. Cílem kampaně, do které se zapojují úřady, školy a instituce, je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu.

"Je to symbol toho, že Praha nemusí mít kontakty s komunistickou diktaturou Čínské lidové republiky za každou cenu, a je to i sympatie nás, v naší zemi, že i my jsme si tu zažili období, kdy jsme měli problém s naším národním sebeurčením a víme, jaké to je, být okupován od nedaleké mocnosti," řekl dnes novinářům primátor hlavního města Zdeněk Hřib (Piráti). Doplnil, že Praha vlajku vyvěšuje potřetí od doby, kdy byla tradice na čtyři roky přerušená.

Celkem se letos podle webových stránek hnutí Lungta, které akci Vlajka pro Tibet v Česku organizuje, zúčastní 46 z 57 pražských městských částí. Vyvěšení vlajky ohlásily například městské části Praha 1, Praha 6 nebo Praha-Zbraslav. K akci se naopak neplánuje připojit radnice v Dolních Počernicích. Další městské části, jako třeba Praha 8 nebo Zličín nebo Uhříněves, se k tomu, zda se k akci připojí, podle organizátora nevyjádřily.

K akci Vlajka pro Tibet se letos v ČR podle sdružení Lungta připojí asi 802 obcí, měst, městských částí nebo krajů a 114 škol. V 16:00 pak spolek před čínským velvyslanectvím umístí 156 tibetských vlajek, které mají symbolizovat 156 upálených Tibeťanů.

Tibetskou vlajku vyvěsily v hradeckém kraji desítky radnic

V Královéhradeckém kraji se dnes ke kampani Vlajka pro Tibet připojily desítky měst, obcí a dalších institucí. Tibetskou vlajku dnes dopoledne vyvěsily například radnice v Hradci Králové, Trutnově a Dvoře Králové nad Labem, Královéhradecký kraj či správa Krkonošského národního parku.

Královéhradecký kraj se letos oficiálně připojil k mezinárodní akci Vlajka pro Tibet pošesté. "Tibetská vlajka se stala symbolem vyjádření solidarity se všemi, kteří jsou utlačováni nedemokratickými politickými režimy," uvedl první náměstek hejtmana Pavel Bulíček (Piráti). Poprvé kraj tibetskou vlajku vyvěsil v roce 2013, od roku 2017 se k akci připojuje každý rok.

Město Hradec Králové vyvěsilo tibetskou vlajku posedmnácté. "Pro Hradec Králové je to tradiční připojení se k této kampani, která je zároveň připomenutím památky obětem povstání, které v roce 1959 potlačili čínští vojáci. Současně to obecně vnímáme jako podporu všem utlačovaným národům a národnostním menšinám na celém světě," uvedl primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

V Úpici místní akční skupina Jestřebí hory připravila výstavu plakátů a fotografií z dosavadních akcí v Úpici na podporu Tibetu. Lidé si ji mohou prohlédnout ve výkladních skříních bývalé restaurace Republika, kde má akční skupina kanceláře.