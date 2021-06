Češky se utkají na French Open o semifinále čtyřhry

Paříž - Čistě český souboj dnes rozhodne o prvních semifinalistkách čtyřhry na tenisovém Roland Garros. Druhé nasazené Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou se o postup mezi čtyři nejlepší páry antukového grandslamu utkají s Karolínou a Kristýnou Plíškovými. Jejich vzájemný souboj zahájí ve 12:00 SELČ program dne na kurtu Simonne Mathieuové.

Krejčíková by v Paříži ráda navázala na dosud úspěšné tažení ve dvouhře, v níž se poprvé v kariéře probojovala do čtvrtfinále. Se Siniakovou už si letos zahrála finále Australian Open, na Roland Garros společně v roce 2018 slavily premiérový deblový titul. Karolína Plíšková naopak na grandslamu nastoupila do čtyřhry po více než čtyřech letech.

Úterní program (začátky ve 12:00 SELČ):

Kurt Philippa Chatriera: Zidanšeková (Slovin.) - Badosaová (Šp.), Rybakinová (21-Kaz.) - Pavljučenkovová (31-Rus.), 16:00 A. Zverev (6-Něm.) - Davidovich (Šp.), 21:00 Tsitsipas (5-Řec.) - Medveděv (2-Rus.).

Kurt Simonne Mathieuové: Karolína Plíšková, Kristýna Plíšková (ČR) - Krejčíková, Siniaková (2-ČR).