Český rozhlas ke 100. výročí pořádá v Praze i regionech den otevřených dveří

Praha - Lidé se dnes mohou podívat do pražské budovy Českého rozhlasu ve Vinohradské ulici. Den otevřených dveří pořádá veřejnoprávní rádio k připomenutí 100 let od zahájení pravidelného rozhlasového vysílání. Návštěvníci při komentovaných prohlídkách nahlédnou do technického zákulisí vysílání, poznají, jak vzniká zpravodajství, a budou mít možnost se setkat s moderátory. Akce pro veřejnost jsou dnes naplánované také u karlínské budovy Českého rozhlasu a ve 12 regionálních studiích.

Návštěvníci v Praze se dozvědí také o tom, jak se distribuuje rozhlasový signál, a nahlédnou do zpravodajského sálu. Z moderátorů se setkají s Janem Pokorným, Lucií Výbornou nebo moderátorem zpravodajského podcastu Vinohradská 12 Matějem Skalickým. Před budovou ve Vinohradské bude mobilní studio Radiožurnálu. Prohlídky jsou zdarma, zájemci si je mohli telefonicky rezervovat. Pro návštěvníky bez rezervace jsou vyhrazeny prohlídky každou celou hodinu od 09:00 do 16:00.

V regionálních studiích jsou naplánovaná hudební vystoupení nebo aktivity pro rodiny s dětmi. Třeba v Plzni budou mít lidé možnost vyzkoušet si čtení zpráv, v Hradci Králové práci na mikrofon. V Jihlavě se budou moct zapojit do živého vysílání písniček na přání. Ve všech regionech budou na návštěvníky čekat výstavní panely s fotografiemi připomínajícími stoleté výročí.

Rozhlasové vysílání na území Česka začalo 18. května 1923 z vysílací stanice ve Kbelích. Součástí oslav 100 let Českého rozhlasu byl také čtvrteční koncert v pražských Riegrových sadech, na který podle organizátorů přišlo víc než 20.000 lidí.