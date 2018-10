Paříž/Praha - Český řidič odsouzený ve Francii k 18 měsícům vězení za pašování migrantů podal ve středu večer proti rozsudku odvolání. Právník Ladislav Drha ČTK sdělil, že šlo o takzvané blanketní odvolání, které nezahrnuje odůvodnění, avšak otevírá prostor pro další právní kroky. Český europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) v tiskové zprávě uvedl, že francouzská justice nemá proti Jiřímu Saganovi žádné důkazy.

Na odvolání proti verdiktu měl 58letý řidič kamionu čas do dneška. Advokát Drha se prvního soudu neúčastnil a nyní jedná o převzetí případu. K jeho podrobnostem se však nemohl vyjadřovat, neboť nebyl zbaven mlčenlivosti a zájem klienta je na prvním místě, napsal ČTK.

Soud Sagana potrestal za pašování migrantů poté, co se v jeho kamionu po cestě z francouzského přístavu Calais do Anglie našlo 15 Iráčanů. Muž tvrdí, že o migrantech v chladicím boxu kamionu nevěděl. Podle mluvčí europoslance Zdechovského soud nevzal v potaz předložené záznamy o kontrolách, poškozeném zámku ani samotné svědectví migrantů o tom, že do kamionu vlezli svévolně bez vědomí řidiče.

"Případ Jiřího Sagana mě doslova šokoval, protože zatím jsme (v obdobných případech) řešili jen pokuty s britskou stranou. Francouzská policie sice potvrdila, že v kamionu žádní černí pasažéři nejsou, Britové je tam však objevili. Nyní Francouzi sice konali, ale jsem přesvědčen, že zcela nespravedlivě potrestali nevinného," uvedl k procesu Zdechovský, který ve věci v pondělí interpeloval Evropskou komisi a obrátil se také na francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

Odsouzený Čech žije s rodinou ve Španělsku a pracoval pro španělského dopravce Transmanolet. Zdechovský má za to, že francouzská justice proti němu nemá žádný přímý důkaz a vychází jen z "řady domněnek a předsudků vyplývajících z toho, že je občanem z francouzského pohledu "východních států". Petice za jeho propuštění už nasbírala přes 4000 podpisů.

Právník Drha si netroufl spekulovat o tom, zda byl trest vyměřený Saganovi ve srovnání s obdobnými případy ve Francii výjimečný. Řekl však, že podle jeho pařížské kolegyně začaly soudy na severu země k podobným záležitostem přistupovat přísněji.