Český průmysl vidí členství v EU jako ekonomický úspěch

Praha - Vstup Česka do Evropské unie byl z ekonomického pohledu jednoznačným úspěchem. Vzrostl hrubý domácí produkt i obchod se zeměmi unie, uvedl dnes na konferenci k 15 letům členství v EU Petr Jonák ze Svazu průmyslu a dopravy ČR. Podle náměstka ministra průmyslu Vladimíra Bärtla je členství v EU pro Česko výhodné nejen pro český export, ale i kvůli lepšímu postavení v globální ekonomice.

Jonák označil vstup Česka do EU za zásadní okamžik českých dějin z pohledu hospodářského vývoje. "Máme tady 740 miliard korun čistých příjmů z Evropské unie, které jsme někdy použili lépe a někdy hůře, ale to je naše efektivita, náš problém, ne problém Evropské unie," řekl. Připomněl, že za 15 let členství se český HDP na obyvatele zvýšil ze 70 na více než 90 procent evropského průměru a obchod se státy unie vzrostl čtyřnásobně.

Za základní přínos členství v unii označil účast na vnitřním trhu a s tím spojený volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu. Podle něj je třeba také prosazovat volný pohyb dat, aby EU zůstala ve světě konkurenceschopná.

Podle Bärtla znamenal vstup do unie zapojení do klubu s 500 miliony spotřebiteli a 20 miliony firmami. "Vstupem do klubu jsme získali možnost ovlivňovat evropská pravidla, podílet se na nich. To je z historického pohledu bezprecedentní, že se můžeme podílet na tvorbě pravidel pro tak obrovskou část světa," řekl.

Volný přístup na evropský trh považuje Bärtl za velký bonus pro české firmy, které toho podle něj také umějí využít. Upozornil ale, že stále ještě zůstávají na evropském trhu překážky, které komplikují činnost zejména malým a středním podnikům. Podle něj je třeba pracovat na odstranění těchto překážek.

Bärtl za další výhodu českého členství v unii označil to, že velký ekonomický blok dokáže lépe než jednotlivé státy čelit globální konkurenci zemí jako Čína nebo Spojené státy. "Také pokud hledáme řešení nějakých negativních dopadů globalizace, je vhodné ta řešení hledat společně a ne každý sám," uvedl náměstek.