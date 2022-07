Český průmysl i stavební výroba v květnu meziročně stouply

Praha - Průmysl v ČR v květnu po třech měsících poklesu meziročně stoupl o 3,3 pct. Pomohl tomu narůst výroby aut, dařilo se ale většině odvětví. Meziročně stoupla i stavební výroba - o 3,3 procenta po dubnovém růstu o čtyři procenta. Zvýšila se produkce v inženýrských i pozemním stavbách. Naopak zahraniční obchod skončil schodkem 23,3 mld. Kč, to je meziročně o 26,4 mld. Kč horší výsledek. Vliv na to měl deficit obchodu s ropou. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Průmysl meziročně stoupl o 3,3 pct, pomohla výroba aut

Český průmysl po třech měsících poklesu v květnu meziročně stoupl. Jeho produkce se reálně zvýšila o 3,3 procenta. Pomohl tomu narůst produkce automobilové výroby, která meziročně vzrostla o téměř desetinu a poprvé po roce se přiblížila úrovni ze začátku roku 2021. V květnu se ale dařilo většině průmyslových odvětví. Vyplynulo to z informací Českého statistického úřadu (ČSÚ), který je dnes zveřejnil na webu. V meziměsíčním srovnání byla průmyslová výroba vyšší o 2,4 procenta.

"V květnu produkce průmyslu po několika měsících meziročně vzrostla. Významný podíl na výsledku měla výroba automobilů, kde došlo oproti loňskému roku k dílčímu zlepšení v dodávkách dílů," uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky Radek Matějka. I díky nízké srovnávací základně byla výroba motorových aut proti loňskému květnu vyšší o 9,8 procenta.

Nejvíce, zhruba o pětinu, si meziročně polepšila kožedělná výroba a výroba nábytku. Přibližně o 17 procent se proti loňskému květnu zvýšila výroba nápojů a o 15 procent výroba farmaceutických výrobků. O desetinu meziročně stoupla vedle výroby aut také papírenská a chemická výroba. V chemickém průmyslu se podle statistiků poměrně dařilo ve výrobě organických chemických látek, hnojiv a plastů v primárních formách.

Naopak výrazně meziročně klesla výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení, a to o 28 procent. ČSÚ uvedl, že jako v dubnu to ovlivnila hlavně vysoká srovnávací základna.

Vedoucí oddělení statistiky průmyslu Veronika Doležalová doplnila, že ačkoli meziročně vzrostla v květnu většina průmyslových odvětví, nedokázal tento růst zatím zvrátit stagnační trend patrný v průběhu letošního roku.

Hodnota nových zakázek meziročně stoupla o devět procent, přičemž výrazněji, o 17,2 procenta, stouply nové tuzemské zakázky. Zakázky ze zahraničí se zvýšily o 5,2 procenta. Jejich růst zbrzdila zejména výroba motorových vozidel, kde byl však meziroční pokles způsoben velmi vysokou srovnávací základnou, uvedli statistici.

Průměrný počet zaměstnanců v průmyslu se meziročně zvýšil o 0,1 procenta a jejich průměrná hrubá mzda byla proti loňskému květnu o 8,2 procenta vyšší.

Analytici: Průmysl příjemně překvapil, ale vyhlídky nejsou povzbudivé Květnová průmyslová výroba růstem o 3,3 procenta pozitivně překvapila, trh očekával stagnaci. Shodli se na tom analytici oslovení dnes ČTK. Vyhlídky pro další vývoj průmyslu ale podle nich nejsou povzbudivé. Důvodem je slábnoucí poptávka, vysoké ceny energií a nejistota ohledně dodávek potřebných komponent. "Konečně výsledek netáhla dolů automobilová výroba, která se naopak významně podílela na celkovém skóre," řekl ČTK analytik Raiffeisenbank Vratislav Zámiš. Růst přišel napříč sektory, na datech je ale podle něj znát, že stagnačnímu trendu se český průmysl jen těžko ubrání. "V dalším období se na jedné straně mohou projevovat známky mírnějšího napětí v dodavatelských řetězcích, což už se z části odrazilo v automobilovém průmyslu. Na druhé straně budou produkci podniků srážet rostoucí ceny vstupů v kombinaci se slábnoucí poptávkou," uvedl analytik UniCredit Bank Patrik Rožumberský. Druhý z vlivů podle něj zřejmě mírně převáží. Průmyslová produkce tak zřejmě nebude mít za celý letošek na lepší výsledek než na meziroční stagnaci, dodal. "Inflace snižuje disponibilní důchod domácností, které musí snižovat poptávku po zbytných statcích, a tím i celkovou spotřebu," upozornil analytik Deloitte Filip Pastucha. Ani podle podnikatelských podmínek (PMI) nejsou vyhlídky pro následující měsíce pozitivní. Stále panuje vysoká nejistota vyvolaná válkou na Ukrajině a s tím související probíhající energetická krize. "Za celý letošní rok očekáváme růst průmyslové výroby o zhruba 1,5 procenta," odhadl. Šetření mezi ekonomy Focus Economics předpokládá růst tuzemského průmyslu v letošním roce o mírných 1,6 procenta po 6,6 procenta v loňském roce, uvedl ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler. To by podle něj znamenalo, že se průmysl v letošním roce dostane jen nepatrně nad úroveň předpandemického roku 2019. Poslední čísla sice naznačují možnost i silnějšího růstu, vzhledem k výrazným rizikům spojeným s energetickou krizí a skokovým růstem řady klíčových průmyslových komodit jsou však současné odhady velmi nejisté, podotkl.

Stavební výroba zpomalila meziroční růst na 3,3 procenta

Stavební výroba v Česku v květnu zpomalila meziroční růst. Reálně vzrostla o 3,3 procenta z dubnových čtyř procent. Pozemní stavitelství, což je stavba bytových i nebytových budov, se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku zvýšilo o 3,5 procenta. Produkce inženýrského stavitelství, tedy budování cest nebo telekomunikačních a energetických sítí, meziročně vzrostla o 2,8 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Stavební produkce stoupla i meziměsíčně, a to o 0,4 procenta.

"Stavební produkce v květnu meziročně vzrostla v obou segmentech podobným tempem a také meziměsíčně jsme po dvou měsících zaznamenali růst," uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

Stavební výroba v Česku roste 13. měsíc v řadě, tedy nepřetržitě od loňského května. Výkon ale v posledních měsících oslabuje. Zatímco letos v únoru stavebnictví meziročně vzrostlo o téměř 17 procent, v březnu to bylo o 8,8 procenta, v dubnu čtyři procenta a v květnu 3,3 procenta. Za zpomalením růstu je podle odborníků hlavně nedostatek pracovníků i stoupající ceny materiálů či energií, což bude dál negativně ovlivňovat plánování a realizaci malých i velkých staveb.

Počet zahájených bytů meziročně vzrostl o 24,1 procenta, což znamená 5309 bytů. "Jedná se o nejvyšší číslo od roku 2006, kdy jsme začali s měsíčním sledováním, a růst jde plně za bytovými domy," uvedla Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby. Počet dokončených bytů meziročně vzrostl o 3,1 procenta a činil 2882 bytů.

Stavební úřady vydaly v květnu 8035 stavebních povolení, meziročně o 8,4 procenta méně. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 49,9 miliardy korun a ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostla o 33,1 procenta, uvedli statistici.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se pátý měsíc v roce meziročně zvýšil o 0,4 procenta, průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců podle statistiků meziročně vzrostla o 10,8 procenta.

Zahraniční obchod skončil v květnu schodkem 23,3 mld. Kč

Zahraniční obchod skončil v květnu schodkem 23,3 miliardy Kč, to je meziročně o 26,4 miliardy Kč horší výsledek. Vliv na to měl především meziročně větší deficit obchodu s ropou a zemním plynem. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Zahraniční obchod letos vykazuje schodek už čtvrtý měsíc v řadě, v kladných číslech byl jen v lednu.

"Solidní dvouciferný růst vývozu zboží nestačil k tomu, aby se květnová obchodní bilance vymanila z červených čísel. K zápornému výsledku přispěla zejména meziročně výrazně dražší fosilní paliva, na jejichž dovozu je Česká republika silně závislá," uvedl Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ.

Vývoz meziročně vzrostl o 18,1 procenta na 390,3 miliardy Kč a dovoz o 26,3 procenta na 413,6 miliardy Kč. Letošní květen měl o jeden pracovní den více než loni. Meziměsíčně se po sezonním očištění zvýšil vývoz o 4,6 procenta a dovoz o 2,7 procenta.

Celkový výsledek zahraničního obchodování nepříznivě ovlivnil hlavně obchod s ropou a zemním plynem, který kvůli růstu cen na světových trzích a vyššímu dovezenému množství vykázal meziročně o 26,4 miliardy Kč větší schodek. O 5,1 miliardy Kč se prohloubil rovněž deficit obchodu se základními kovy a o 2,9 miliardy Kč obchod s rafinovanými ropnými produkty. Naopak příznivě se na celkovém výsledku projevil vyšší přebytek obchodu s motorovými vozidly o 9,9 miliardy Kč a elektřinou o 2,5 miliardy Kč.

V květnu se meziročně o 17,6 miliardy Kč zlepšila bilance zahraničního obchodu se státy EU, naopak deficit obchodu s mimounijními zeměmi se prohloubil o 43,5 miliardy Kč.

V lednu až květnu letošního roku vykázala podle ČSÚ obchodní bilance schodek 60,1 miliardy Kč, zatímco ve stejném období loňského roku 2021 skončila přebytkem 85 miliard Kč. Od začátku roku vzrostl meziročně vývoz o 7,9 procenta a dovoz o 17,6 procenta.