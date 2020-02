Český pohár volejbalistek obhájily hráčky Olomouce

Final Four Českého poháru volejbalistek, finálový zápas: Olomouc - Olymp Praha, 9. února 2020 v Brně. Zleva Karyna Denysovová z Olympu Praha a hráčky Olomouce Veronika Strušková a Katarína Dudová.

Brno - Volejbalistky UP Olomouc obhájily prvenství v Českém poháru. Ve finálovém zápase v Brně zdolaly pražský Olymp 3:2, i když už na sety prohrávaly 0:2. Hanácký tým porazil svého soupeře potřetí v sezoně. Třetí místo získaly volejbalistky Liberce po výhře nad Prostějovem 3:0.

"Pomohlo nám střídání po druhém setu, kdy přišly nové hráčky a přinesly vyšší kvalitu do hry. Naše hra měla stoupající trend a jsem rád, že jsme utkání dotáhli do vítězného konce," řekl trenér olomouckých hráček Petr Zapletal. "Podali jsme dobrý výkon, nemáme se za co stydět," prohlásil kouč Olympu Stanislav Mitáč.

Do zápasu o pohár vstoupily lépe hráčky pražského celku. Tvrdým servisem zatlačily Hanačky do defenzivy, když využily jejich slabšího příjmu. Přesto sada dospěla do dramatické koncovky, v níž Olymp využil druhý setbol.

Ve druhém dějství pokračovala dominance pražského týmu, Olomouc jen těžko hledala skulinky v protivníkově obraně. Našla je až ve třetím setu, kdy Olomouc výrazně zpřesnila příjem a tím pádem šly nahoru i hanácká nahrávka a kombinace. Třetí sada se tak stala jednoznačnou záležitostí obhájkyň trofeje.

Ve čtvrtém setu udělal Olymp více nevynucených chyb, olomoucká obrana dokázala ubránit ukrajinskou smečařku Denysovovou a zápas tak dospěl do rozhodujícího tie-breaku. V něm se přes jasné skóre 15:7 odehrála řada dlouhých výměn, více důrazu i zkušeností bylo ale na straně Olomouce, která po více než dvou hodinách dotáhla zápas k vítězné obhajobě.

Výsledky Final Four Českého poháru volejbalistek

Finále:

Olomouc - Olymp Praha 3:2 (-25, -17, 15, 20, 7)

Nejvíce bodů: Trnková 21, Orvošová 20, Hodanová 13 - Staňková 20, Denysovová 19, Komárková 10.

O 3. místo:

Liberec - Prostějov 3:0 (17, 8, 20)

Nejvíce bodů: Kohoutová a Svobodová po 14, Tolentinová 11 - Stümpelová 8, Nová 7, Kopáčová 6.