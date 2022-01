Český pavilon na EXPO přivítal půlmiliontého návštěvníka

Český národní pavilon na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji přivítal půlmiliontého návštěvníka. Stal se jím Ian Sparrow, původem Angličan, který žije v Dubaji přes dvacet let a do expozice Czech Republic – Country for the Future přišel na základě doporučení přátel, kteří český pavilon již viděli.

"Líbí se zejména zrcadlová stěna Fluidum,“ řekl pětašedesátiletý manažer Sparrow v doprovodu Rhii Hughes, které se líbily zejména reálné technologie, které jsou v pavilonu k vidění.

Kancelář generálního komisaře obdarovala jubilejního návštěvníka pozornostmi dodanými partnery z řad českých firem, které se na EXPO v rámci expozice Country for the Future prezentují.

"Vedle stříbrné mince od České mincovny, která má stejný design, jako má stomilionový a současně největší zlaťák na světě, jsme s hrdostí předali panu Sparrowovi klobouk firmy Tonak, který mu hned dokonale padl, svíčku z limitované edice Subfossil Oak, která dokáže rozzářit dubové dřevo staré přes šest tisíc let a několik dalších drobností, včetně Pražské čokolády,“ upřesnil generální komisař Jiří František Potužník, který pozval jubilejní dvojici i do restaurace Bohemia na oběd a čepovaný Plzeňský Prazdroj.

Podle organizátorů navštívilo EXPO již přes deset milionů lidí, což je s ohledem na dopady protipandemických opatření zavedených proti šíření koronaviru nepochybný úspěch. První Světová výstava pořádaná v arabském světě potrvá do 31. března 2022 a dubajské autority věří, že do té doby padne i hranice dvaceti milionů návštěvníků.