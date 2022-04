Český pavilon na EXPO ocenil nejlepší inovaci, design a příspěvek k udržitelnosti

Tři týdny po ukončení EXPO 2020 v Dubaji, na níž Česká republika získala za technologii S.A.W.E.R. samostatně vyrábějící vodu ze vzduchu cenu organizátorů za vůbec nejlepší inovaci na celé Světové výstavě, ocenil generální komisař české účasti již v Praze také tři vystavovatele v kategoriích nejpřínosnější inovace, původní design, či nejudržitelnější exponát.

„Český pavilon nabízel návštěvníkům na dvě desítky stálých exponátů – od funkčních technologií přes interaktivní instalace po ryze umělecká díla,“ říká generální komisař účasti České republiky na EXPO v Dubaji Jiří František Potužník, „a všechny byly originální a působivé, takže jsem při výběru těch nejlepších požádal o pomoc poradní sbor, kde jsou uznávaní architekti i odborníci na výstavy.“

Cenu za nejpřínosnější inovaci získala společnost Prusa Research, která v národním pavilonu představila svojí vizi výroby v budoucnosti - plně automatizovanou 3D tiskovou farmu. Prostřednictvím jednoduchého ovládacího panelu návštěvníci mohli navrhnout unikátní model sněhové vločky, který pak farma sama tiskla a přesouvala do výdejního prostoru. Lokální automatizovaná výroba je ekologicky udržitelná, klade minimální nároky na skladové prostory a logistiku a v neposlední řadě umožňuje individuální přístup ke každému zákazníkovi.

Cenu za původní design pak získala socha Vítězství robotů akademického sochaře Jaroslava Róny. Ten sochu vážící šestnáct tun vytvořil s podporou Nadace PPF z jediného kusu žuly a vtiskl jí podobu hořce sarkastického podobenství – pomník vítězství techniky nad člověkem odkazuje na monumentální archeologické památky dávných civilizací a současně lidskou rasu varuje před sebezničením.

Nejvýznamnějším příspěvkem k tématu udržitelnosti, tedy tématu zóny, kde stál český pavilon, se stal první zcela rozložitelný filament pro 3D tisk na světě. Společnost Fillamentum pro jeho výrobu využívá bioplast z odpadního tuku a jinak nepoužitelný jemný pouštní písek. Z původní náplně lze tisknout s pomocí robotického ramene rozměrné objekty a například zahradní bloky lze použít i v chráněných oblastech, protože se během let opět rozloží na písek.

Česká expozice nesla název Country for the Future a vedle oceněné technologie S.A.W.E.R. u odborné poroty na EXPO zabodovala i automatická fenotypizační jednotka We Speak Plantish společnosti PSI, která na základě reakcí rostlin na světelné a zvukové podněty dokáže nejen rozpoznat jejich okamžité potřeby, ale při dlouhodobější analýze získávaných dat i genovou výbavu a dispozice jednotlivých druhů. Dubajské EXPO skončilo 31. 03. 2022 a za půl roku český pavilon navštívilo na milion a tři sta tisíc lidí.