Český obránce Šustr byl poslán z Tampy Bay na farmu do AHL

Tampa Bay (USA) - Český hokejový obránce Andrej Šustr se přesunul z prvního týmu Tampy Bay na farmu do celku Syracuse Crunch do nižší AHL. Třicetiletý odchovanec Plzně tam putoval už před startem sezony v první polovině října, ale za dva dny se po zranění beka Zacha Bogosiana vrátil do kádru Lightning. Při návratu do NHL po dvouletém působení v čínském Kunlunu v KHL stihl osm zápasů a vstřelil jednu branku. Na farmu do San Diega se po jednom dnu vrátil z Anaheimu brankář Lukáš Dostál.

Šustr na konci července podepsal s Lightning roční dvoucestnou smlouvu. V případě působení v NHL má plat 750 tisíc dolarů, na farmě je jeho základní příjem o 500 tisíc dolarů nižší. Celkově má ale garantovaný celkový plat v sezoně minimálně 350 tisíc dolarů.

Šustr hrál za Tampu Bay v letech 2013 až 2018, poté zamířil do Anaheimu, za který ale odehrál jen pět zápasů a jinak působil na farmě v San Diegu v AHL. V NHL odehrál 332 utkání, vstřelil 11 branek a přidal 53 asistencí. Další dva góly a tři asistence zaznamenal při 46 startech v play off.

Účastník Světového poháru v Torontu v roce 2016 a letošního mistrovství světa v Rize nastoupil v KHL k 99 utkáním a nasbíral 13 bodů za 13 asistencí.

Brankář Dostál se vrátil z Anaheimu na farmu do San Diega do AHL

Český hokejový brankář Lukáš Dostál se po jednom dnu vrátil z Anaheimu na farmu do San Diega do nižší AHL. Jednadvacetiletý odchovanec Komety Brno v pátečním zápase proti Arizoně (3:1) ze střídačky kryl záda Anthonymu Stolarzovi při absenci Johna Gibsona, který se necítil dobře, ale test na covid-19 měl negativní.

V sobotu už Dostál nastoupil za Gulls při domácí porážce s týmem Colorado Eagles 2:3. Celkem v této sezoně AHL odchytal tři duely s průměrem 3,37 obdržené branky na zápas a úspěšností zákroků 87,5 procenta. Anaheim jej draftoval v roce 2018 ve třetím kole na 85. místě a na premiéru v NHL stále čeká.

Minulou sezonu začal Dostál ve finském Ilvesu Tampere a potom chytal za San Diego. V AHL má z 27 utkání základní části průměr 2,92 a úspěšnost zákroků 91,3 procenta. Ve třech duelech play off si držel průměr 2,55 gólu a úspěšnost 93,5.

Účastník jednoho mistrovství světa osmnáctek a dvou MS dvacítek dostal v české extralize v Kometě příležitost jen ve dvou utkáních v sezoně 2018/19. Potom našel uplatnění v Ilvesu Tampere, kam jej Anaheim uvolnil i v ročníku 2019/20.