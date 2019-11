Český nápad na přeměnu plastových odpadů na olej využijí Britové

Praha - Česká firma Pol Oil bude dodávat svou technologii Optimus na výrobu oleje z plastového odpadu do Velké Británie. Její mateřská společnost ADI obdržela povolení na provoz čtyř zařízení v Norfolku na východu země. ČTK to řekl Martin Hodan z firmy ADI. Během dvou let by podle něj společnost chtěla v Británii spustit až 70 podobných zařízení, které denně přemění zhruba 70 tun plastového odpadu na 70.000 litrů oleje, které budou odebírat tamní petrochemické závody. Realizační náklady projektu jsou přibližně 32 milionů liber (asi 950 milionů korun).

Technologie Optimus je podle něj výsledkem devítiletého vývoje skupiny ADI (Active Development Investments). K přeměně plastů na olej používá proces takzvané termální depolymerizace, což je zjednodušeně řečeno obrácený postup, jaký je využíván pro výrobu plastů z ropných produktů, uvedl.

"Jelikož se jedná o start-up a technologie je nyní připravena k uvedení na trh, není v současnosti žádný existující projekt v provozu, nicméně máme řadu konkrétních poptávek a první objednávky - zejména zmíněný projekt v Británii, ale také projekty na Novém Zélandě a v dalších destinacích, například ve Skandinávii," řekl ČTK Hodan.

Technologie podle něj dokáže zpracovat nejrůznější plasty s jednorázovým využitím - kelímky od jogurtů, igelitové sáčky, obalové plasty, fólie nebo obaly z drogerie. "Zkrátka obalové materiály, které se denně používají a hned vyhazují a nemají v praktickém životě žádné další využití, pouze generují odpad," uvedl Hodan. Optimus naopak nezpracovává například PVC nebo PET lahve.

"Technologie se bude vyrábět v závodě na Karlovarsku. Spolupráci jsme podepsali výrobním závodem Chodos s velkou tradicí ve výrobě strojů v gumárenském a plastikářském průmyslu. Bude to však pouze mechanická část stroje, elektro část se bude realizovat v našem vlastním podniku v Uničově na severní Moravě. Spolupráce bude ještě se společností Siemens, která dodává kontrolní systém a některé další zásadní komponenty," sdělil Hodan.

Kvalita vyprodukovaného oleje bude podle něj vysoká, daleko vyšší než u olejů, které vznikají například ve velkých pyrolýzách netříděných odpadů či z pneumatik. "Toto téma je v posledních měsících s ohledem na vývoj klimatické legislativy velmi důležité. Jednoduše nechceme náš olej jen spalovat a vyrábět z něj energii," dodal.

Uplatnění podle něj našla technologie i v Česku, kde petrochemický holding Unipetrol odebere 80.000 litrů oleje z plastového odpadu, který zpracuje společně s primární surovinou. Na přípravě tohoto kroku Pol Oil spolupracoval s výzkumně-vzdělávacím centrem Unipetrolu UniCRE.

ADI je česká investiční skupina, která vlastní, provozuje a spravuje tepelná hospodářství a teplárny v České republice, realizuje stavební projekty v teplárenství, energetice i bytovém developmentu. Vlastní a provozuje městská tepelná hospodářství v několika městech a obcích v ČR (Olomouc, Uničov, Libavá, Budišov nad Budišovkou, Šternberk, Moravská Třebová a Chomutov) s aktuálním tepelným výkonem 120 megawattů. Firma je také dodavatelem osvětlení pro firmy i veřejný sektor.