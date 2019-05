Český mistr má na dosah 4. předkolo LM a jistotu skupiny EL

Praha - Pokud se fotbalisté Tottenhamu v nedělním posledním kole anglické ligy udrží v první čtyřce, vstoupí český mistr v příští sezoně do kvalifikace Ligy mistrů až v jejím závěrečném 4. předkole. Zároveň bude mít jistou minimálně účast v základní skupině Evropské ligy a prémii v přepočtu nejméně 203,7 milionu korun. Případné vítězství Arsenalu ve finále Evropské ligy by mohlo vynést jistotu místa v hlavní fázi soutěže i dalšímu českému klubu.

Český mistr nevstoupí do mistrovské části kvalifikace Ligy mistrů ve 3., ale až ve 4. předkole za předpokladu, že vítěz vrcholícího ročníku si účast v prestižní soutěži zároveň zajistí i z domácí soutěže.

O trofej se utkají Liverpool a Tottenham, dva týmy z Premier League, z níž postoupí přímo do skupiny dalšího ročníku Ligy mistrů nejlepší čtyři celky. První finalista neskončí v domácí soutěži hůře než na druhém místě a druhý pak má před posledním kolem tříbodový náskok na Arsenal a zároveň lepší skóre, které v anglické lize rozhoduje při bodové rovnosti.

Nedělní přímý souboj o český titul v druhém z pěti kol nadstavby mezi Slavií a Plzní tak bude s největší pravděpodobností také duelem o to, kdo se přiblíží jistotě účasti ve skupině Evropské ligy, tedy setrvání v pohárech přes celý podzim.

Za 4. předkolo Ligy mistrů by český mistr získal prémii pět milionů eur (128,6 milionu korun), účast ve skupině Evropské ligy přinese 2,92 milionu eur (75 milionů korun). Případný postup do skupiny Ligy mistrů přes závěrečné předkolo by znamenal 15,25 milionu eur (392,3 milionu korun). Slavia čtyři kola před koncem ligové nadstavby vede tabulku o dva body před Plzní, která si zahrála základní skupinu Ligy mistrů v této sezoně.

Druhý tým z české ligy se kvalifikuje do nemistrovské části Ligy mistrů a začne už ve 2. předkole. Pokud vicemistr postoupí do 3. předkola, má jistou účast v základní skupině Evropské ligy.

Třetí tým z ligy, jímž je nyní Sparta, se kvalifikuje do 2. předkola Evropské ligy. Pokud však tento ročník EL vyhraje celek, který si zároveň zajistí start v příští sezoně základní skupiny soutěže z domácí ligy, zůstane jeho místo volné, neboť se dostane do Ligy mistrů. Pozici by pak převzal vítěz finále českého poháru MOL Cupu mezi Slavií a Ostravou, který by jinak šel do 3. předkola Evropské ligy.

Taková varianta by nastala v případě, že finále Evropské ligy vyhraje Arsenal a zároveň si zajistí postup přímo do skupiny EL z Premier League. Právě toto místo momentálně "Kanonýři" drží. V případě výhry Chelsea ve finále by vítěz českého poháru do skupiny nešel.

Pokud MOL Cup ovládnou slávisté, kteří se zároveň už jistě dostanou do kvalifikace Ligy mistrů, připadlo by volné místo ve skupině Evropské ligy v případě triumfu Arsenalu třetímu z ligy.

Triumf Slavie v českém poháru by také dal čtvrtému týmu z ligy jistotu startu ve 2. předkole Evropské ligy a pátý celek by hrál kvalifikační utkání o Evropskou ligu s vítězem skupiny o Evropu od sedmého do desátého místa po základní části. V případě výhry Baníku v MOL Cupu bude kvalifikační utkání čekat na čtvrtý tým.