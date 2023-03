Český medik, který byl na Donbase vážně zraněn, byl převezen do Kyjeva

Praha - Český medik, který byl vážně zraněn na Donbase, byl v úterý převezen do Kyjeva, kde mu poskytuje péči zdravotnický personál. ČTK to sdělil Ondřej, mluvčí projektu Phoenix, v rámci kterého medik pomáhal na východní Ukrajině s ošetřováním vojáků na frontě. Kvůli vážnému stavu není v blízké době možný převoz dobrovolníka do Česka.

Dobrovolníka zasáhl šrapnel, uvedli dříve zástupci Phoenixu na sociálních sítích. České ministerstvo zahraničí v neděli na dotaz ČTK uvedlo, že aktuální zdravotní stav zraněného jeho převoz do vlasti neumožňuje. To dnes potvrdil také Phoenix.

"Vzhledem k setrvalému vážnému stavu není zatím další převoz do vlasti v blízké době možný. Zdravotnický personál v Kyjevě mu poskytuje nejlepší možnou péči a na místě jsou s ním jeho blízcí," uvedl Phoenix. Medikův stav je stabilizovaný, vývoj ale není předvídatelný, poznamenal mluvčí. Poděkoval všem, kteří vyjádřili podporu a sílu zraněnému a jeho rodině a respektují citlivost situace.

"Zranění našeho kamaráda a kolegy nás všechny velmi zasáhlo. O to víc nás motivuje k další práci. Jsme naprosto přesvědčeni o vysoké úrovni péče, kterou mu kyjevští lékaři poskytují. Věříme, že se jeho stav zlepší, že se bude moci vrátit do vlasti a být tu opět s námi," dodal mluvčí.

Projekt Phoenix učí ukrajinské vojáky bojovou medicínu, zároveň zdravotníci pomáhají přímo na frontové linii. Podle mluvčího vznikl spontánně jako iniciativa jednoho člověka v reakci na ruskou agresi proti Ukrajině. "Vnímáme svoji činnost jako možnost pomáhat bránit svobodu a demokratické hodnoty nejen v rámci Ukrajiny, ale ve všech zemích, pro kterou vývoj ruské politiky představuje bezpečnostní hrozbu útočící na základní principy západní společnosti. Cítíme, že je naší povinností pomáhat. S vědomím všech rizik a bezúplatně," uvedl.

O víkendu na Ukrajině padl jiný český dobrovolník, který bojoval na ukrajinské straně. Podle informací ministerstva zahraničí jde o druhý takový případ za poslední rok. O život přišel podle dostupných informací první Čech při bojích s ruskou armádou na Donbase loni v červnu.