Praha - Trenér českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý považuje pondělní závěrečný zápas skupiny Ligy národů se Slovenskem za utkání podzimu. Věří, že reprezentanti navážou na výkony z prvních tří duelů pod jeho vedením. Nechce příliš spoléhat na remízu, která by jeho svěřencům stačila k uhájení druhého místa v tabulce a udržení v Lize B.

"Samozřejmě pro nás je tohle utkání nejdůležitější z těch čtyř. Myslím, že si to všichni uvědomujeme, nicméně nechci vnášet nějakou zbytečnou nervozitu. Není to mistrovství světa, není to nějaký postup, kdo s koho," řekl na tiskové konferenci Šilhavý, jenž si po zářijovém příchodu k reprezentaci připsal s týmem v říjnu v Lize národů výhru 2:1 na Slovensku a porážku 0:1 na Ukrajině a ve čtvrtek vítězství 1:0 v přípravě v Polsku.

Pokud český celek udrží druhé místo ve skupině, byl by při losování evropské kvalifikace v druhém výkonnostním koši. "Všem je ta důležitost jasná, navíc je spousta věcí kolem toho, které by mohly přilákat pozornost všech. Je to první zápas (pode mnou) tady u nás, informace jsou, že se na to lidi snad taky těší. Bude to derby, my chceme a uděláme maximum, abychom předvedli dobrý fotbal a zůstali na pozici, kde jsme," řekl kouč.

S hrou na remízu nehodlá kalkulovat. "Samozřejmě vzhledem k postavení v tabulce bych remízu bral. Ale nelze spoléhat, že celý zápas bychom se nikam nehnali a jen čekali na soupeře. Budeme chtít hrát tak, jak jsme se snažili v předešlých zápasech. Chceme být aktivní, chceme dát góly a nespoléhat na to, jestli nám remíza stačí nebo ne," uvedl Šilhavý.

Neprozradil, zda oproti utkání v Polsku změní sestavu. "Všichni hráči jsou k dispozici, což je potěšující. O sestavě, pokud se nestane nic na tréninku nebo v noci, máme jasno," podotkl pouze Šilhavý.

Slováky povede nový český trenér Pavel Hapal, který v pátek v premiéře s národním týmem dosáhl na vysokou výhru 4:1 nad Ukrajinou. "Bylo tam vícero změn, personální obsazení, nějaká zranění. Herní projev byl velmi aktivní, od začátku napadali vysoko, Ukrajinu jednoznačně přehráli. Byl tam vidět vstup nového trenéra, každý se chtěl předvést. Pavel dal možnost i hráčům z jednadvacítky, které zná," konstatoval Šilhavý.

S Hapalem se dobře zná. "Jsme přátelé, kamarádi. Voláme si, hráli jsme proti sobě. Asi jeden o druhém víme, jaký máme charakter. Pavel je kluk, s kterým bych mohl jet na dovolenou. Ale zítra budeme soupeři a nic mu nedaruju," usmál se Šilhavý.

Necelý rok po odvolání ve Slavii se v roli trenéra vrátí na stadion v Edenu. "Vzpomínky tady na působení ve Slavii jsou krásné, ale dnes sedím na jiné židli. Samozřejmě to prostředí tady dobře znám a vím, jak tu lidi umí fandit. Doufám, že to zítra bude taky tak vidět," přál si Šilhavý.

Za Slovensko může nastoupit záložník Slavie Miroslav Stoch, který je s devíti góly druhým nejlepším střelcem české ligy. "Míra má formu, má skvělou kopací techniku, rychlý kop, uvolnění, střelbu. Pokud bude hrát, budeme si ho muset více všímat kolem vápna. Nenechat ho přebrat míč, zpracovat si ho ani vystřelit," dodal Šilhavý.