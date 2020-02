Český konzulát v Manchesteru má plné ruce práce

Manchester (Británie) - Kvůli odchodu Británie z Evropské unie se na český generální konzulát v Manchesteru obrací s žádostí o pomoc stále více Čechů. V rozhovoru, který poskytl ČTK a ČT, to řekl generální konzul Ivo Losman. Zvýšený zájem o vyřizování dokumentů zaznamenal už od počátku roku, kdy si podle něj lidé začali uvědomovat, že brexit skutečně nastane. Británie opustila unii před týdnem. O tom, jak konzulát situaci zvládá a co trápí Čechy žijící na severu Anglie, se dnes přijel přesvědčit ministr zahraničí Tomáš Petříček.

"Lidi si opravdu uvědomili, že brexit přijde a že si budou muset dát do pořádku své doklady, čili čelíme vyššímu počtu požadavků občanů na vyřízení jakýchkoli konzulárních záležitostí," řekl dnes konzul Losman.

Nové české zastoupení se v severoanglickém Manchesteru otevřelo teprve loni v březnu. Ministr zahraničí Petříček tehdy za cíl nového zastupitelského úřadu na severu Anglie označil pomoc českým občanům i firmám v nejisté době před brexitem. Týden po odchodu Británie z EU podle Losmana úřad už funguje "na plný provoz". Poznat je to mimo jiné na tom, že ministerstvo zahraničí musí z Prahy do Manchesteru posílat posily.

Jedním z úkolů manchesterského konzulátu je nyní podle Losmana informovat české občany o tom, co musí v souvislosti s odchodem Británie z EU udělat. Hlavní povinností pro ty, kteří chtějí v zemi zůstat, je požádat o takzvaný status usedlíka. Ten britské ministerstvo vnitra přiznává lidem, kteří v zemi žijí nejméně pět let. Ostatní dostávají takzvaný předběžný status usedlíka.

"Zhruba 33.000 českých občanů si již o ten status požádalo a naprostá většina těch žádostí již byla vyřízena - pozitivně," řekl dnes Losman. Podle jeho odhadu nicméně v Británii žije až 100.000 Čechů. Zhruba 70.000 jich tak podle něj buď vědomě o usedlický status nepožádalo, nebo o této povinnosti vůbec neví.

Velké množství lidí, kteří o toto povolení k trvalému pobytu nepožádalo, ale podle Losmana není českým specifikem. Týká se i všech ostatních zemí EU. Proč tolik lidí s podáním žádosti váhá, ale generální konzul říci nedokáže. "My nejsme schopni říct konkrétně, co je to za lidi, jestli jsou to nějaké specifické skupiny," přiznal.

Ve snaze informovat co nejvíce Čechů o jejich povinnostech po brexitu manchesterský konzulát čile komunikuje s krajanskými organizacemi, které na severu Anglie působí.

Jedním z představitelů těchto organizací je i Tomáš Kostečka, který Čechům pomáhá ve městě Leeds a jeho okolí. Podle něj pochází zhruba 5000 ze 7000 českých občanů v této oblasti z romské komunity. Největším problémem je v současnosti podle něj to, že mnoho Čechů nemá platné cestovní doklady. Kvůli tomu pak nemohou požádat o status usedlíka. Benevolentní britský systém totiž podle Kostečky dosud při prokazování totožnosti přijímal například i doklady prošlé. To se s brexitem změnilo a Češi v Británii musí dát své doklady do pořádku, pokud chtějí zůstat.

Loňské zřízení konzulátu v Manchesteru podle Kostečky Čechům na severu Anglie výrazně pomohlo. "Do té doby museli všichni naši krajané jezdit do Londýna," řekl. A takovou cestu si mnozí podle něj nemohli z časových i finančních důvodů dovolit.