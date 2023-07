Český juniorský čtyřkajak získal zlato na mistrovství Evropy v Portugalsku

Montemor-O-Velho (Portugalsko) - Mladí čeští rychlostní kanoisté získali v závěrečný den mistrovství Evropy v Portugalsku čtyři medaile. Zlato vybojoval juniorský čtyřkajak na 500 metrů a navázal na sobotní vítězství deblkanoistů Jiřího Minaříka a Jiřího Zalubila v kategorii do 23 let.

Čtyřkajak slavil titul ve složení Lukáš Hrábek, Lukáš Souček, Ondřej Prchlík, Robert Knoška. "Na startu jsme sice lehce zaspali a netrefili první záběr, ale pak jsme se rychle rozjeli a najednou jsme po sto metrech byli ve vedení. To nás nakoplo, přešli jsme do tempa a celou dobu jeli na prvním místě. Periferně jsem viděl, že jsme první. Jelo se nám nádherně,“ uvedl na svazovém webu Hrábek.

Ve starší kategorii bral čtyřkajak stříbro. "Závod se nám povedl, jen start jsme zvyklí vyjet rychleji a více ujet, ale prakticky celou dobu jsme se drželi s Němci a Španěly v lajně. Poslední dvoustovku jsme si hopli a nakonec jsme španělskou posádku předjeli. S druhým místem můžeme být spokojení," řekl po porážce s Německem o šest desetin sekundy Tomáš Sobíšek, jehož v lodi doplnili Michal Kulich, Vilém Kukačka a Jan Vorel.

Dvě medaile v jednom dni vybojovala juniorská kanoistka Kamila Šímová, která byla třetí s Klárou Studničkovou v závodě na 500 metrů a pro druhý bronz si dosprintovala na individuální dvoustovce. "Opravdu jsem to nečekala. Měla jsem výhodu první dráhy, kde nefoukal tak silný vítr. Dala jsem do toho všechno, nečekaně to vyšlo," řekla Šímová. "Na deblu jsme vystartovaly trochu vzadu, dotahovaly jsme Španělky a nakonec to dopadlo nejlíp, jak mohlo," dodala.

Z Montemoru si tak česká výprava odvezla pět medailí (2-1-2). "Tým odvedl dobrou práci. Naše posádky předváděly ty nejlepší výkony, jaké mohly. V řadě případů chybělo k medaili opravdu málo, počet cenných kovů tak mohl být větší, hlavně v kategorii do 23 let," řekl šéftrenér reprezentace Pavel Hottmar.