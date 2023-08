Český fotbalista Kalas po konci v Bristolu zamířil do německého Schalke

Gelsenkirchen (Německo) - Fotbalista Tomáš Kalas po konci smlouvy v anglickém druholigovém Bristolu zamířil do Schalke. V klubu druhé bundesligy podepsal třicetiletý český obránce dvouletý kontrakt. Schalke o tom informovalo na svých internetových stránkách.

Kalas v poslední době zápolil s opakovanými zdravotními problémy, kvůli nimž vypadl z české reprezentace, v níž má na kontě 31 startů a dvě branky. Účastník posledního evropského šampionátu si vyzkouší už několikáté zahraniční angažmá. Olomoucký odchovanec vedle Bristolu v minulosti působil v Chelsea, Arnhemu, Kolíně nad Rýnem, Middlesbrough a Fulhamu.

"Po skončení působení v Bristolu City jsem si vzal čas na to, abych zvážil, kde bych mohl udělat další krok ve své kariéře a kde se cítil nejpohodlněji. To, že mě Schalke oslovilo, je obrovská čest. Nemusel jsem nabídku dlouho zvažovat a nyní udělám vše pro to, abych pomohl klubu vrátit se tam, kam patří," uvedl Kalas.

Schalke v minulé sezoně sestoupilo z nejvyšší soutěže a úvod nového ročníku druhé bundesligy mu nevyšel. Z úvodních čtyř kol získal tým z Gelsenkirchenu s vyhlášenými fanoušky jen tři body a krčí se u dna tabulky.