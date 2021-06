Český fotbal si zvolí nové vedení, na předsedu kandidují Poborský a Fousek

Nymburk - Fotbalová asociace ČR (FAČR) si ve čtvrtek na valné hromadě v Nymburce po necelých čtyřech letech zvolí své nové vedení v čele s předsedou. Na nejvyšší post po končícím Martinu Malíkovi kandidují dva uchazeči, bývalý úspěšný reprezentant Karel Poborský a dlouholetý funkcionář Petr Fousek. Volby nemají jasného favorita a očekává se vyrovnaný souboj. Delegáti rozhodnou také o zbylých 11 místech ve výkonném výboru.

Fotogalerie

Původně se o pozici předsedy ucházel ještě další reprezentant Vladimír Šmicer, jenž ale kandidaturu 20. května stáhl a podpořil Fouska. Hlavní tvář iniciativy F-evoluce, která usiluje o změny v českém fotbale, se přihlásila jen do boje o post místopředsedy za Čechy. O ten se bude mimo jiné ucházet i končící šéf asociace Malík.

FAČR volí nové vedení necelých osm měsíců poté, co byl zatčen dnes již bývalý místopředseda asociace Roman Berbr. Někdejší vlivný funkcionář je jednou z 20 trestně stíhaných osob v kauze údajné korupce a ovlivňování výsledků druhé a třetí ligy.

Podle bookmakerů je den před volbou mírným favoritem Poborský, který sází na podporu především v Čechách. Moravská komora zase stojí spíše za Fouskem. "Jestli se cítím jako favorit? To nevím, to asi není to pravé slovo. Ale nepochybuji, že bych neměl uspět," uvedl Poborský.

Fousek nechtěl o favoritovi spekulovat. "Nesázím, takže tipovat bych nechtěl. Ale kdybych si nevěřil na výhru, ani bych do toho nechodil. Myslím, že šance je veliká," prohlásil Fousek, který neúspěšně kandidoval už před čtyřmi lety proti Malíkovi. Prohrál až na druhý pokus, první volba tehdy skončila patem, což se už nyní po úpravě stanov stát nemůže. Po změně potřebuje předseda ke zvolení pouze v prvním kole nadpoloviční počet hlasů z Čech i z Moravy.

O novém šéfovi FAČR bude rozhodovat 199 delegátů - 128 z české a 71 z moravské komory. Zastoupení má každý z 32 klubů první a druhé ligy, 18 klubů z ČFL a 13 z MSFL, 35 delegátů vysílají kluby divizí (21 z Čech a 14 z Moravy), 76 zástupců je z okresních svazů, 14 z krajů a 11 z pražského svazu.

Oba kandidáti tvrdí, chtějí českému fotbalu po aféře okolo Berbra navrátit důvěryhodnost a transparentnost. Poborský je médii označován za konzervativnějšího z obou uchazečů, za nímž stojí strahovská centrála FAČR, neboť na asociaci dělá ředitele oddělení elitní mládeže. Fousek se naopak hlásí k reformnějšímu směru.

Osmapadesátiletý funkcionář v minulosti na asociaci, dříve Českomoravském svazu, rovněž zastával několik funkcí. V letech 2001 až 2007 byl generálním sekretářem, později poradcem dřívějšího předsedy Miroslava Pelty. Od roku 1994 se pohybuje v mezinárodních organizacích FIFA a UEFA, naposledy působil jako nezávislý expert pro řecký svaz.

Poborský byl zase v minulosti členem výkonného výboru. Devětačtyřicetiletý vicemistr Evropy z roku 1996 a někdejší ofenzivní záložník s druhým nejvyšším počtem startů za českou reprezentaci také zastával funkci technického vedoucího u národního týmu a šéfa Českých Budějovic.

Zatímco Fousek zveřejnil, kdo ho na pozici předsedy nominoval, Poborský tak neučinil. Otevřeně ho podpořila Sparta, naopak za protikandidáta se postavila například mistrovská Slavia. "Nezveřejnil jsem to z toho důvodu, že jsem hlavně s těmi kluby a lidmi nebyl domluvený, že to mám zveřejnit. Odevzdal jsem asi 30 nominací, bral jsem to tak, že to je jedna z povinností, abych se dostal k valné hromadě. Lidi, kteří se ke mně chtěli přihlásit, se přihlásili. Volba je tajná, jsou to demokratické volby a nechci je dostávat pod tlak," uvedl Poborský.

Fousek dostal 38 nominací. "Má skutečná podpora ale bude nepoměrně větší, drtivá většina okresních a krajských svazů i značná část profesionálních klubů ocenila můj program, vizi i mé funkcionářské zkušenosti. Myslím, že mě bude volit většina zastánců Vládi Šmicera, ale mohou nastat i ojedinělé výjimky. Každopádně bych Vláďu v případě zvolení rád viděl vedle sebe," uvedl.

Spolupráci se Šmicerem si dovede představit i Poborský, byť ho bývalý spoluhráč ostře zkritizoval. "Vláďa stojí na druhé straně barikády. I po tom všem, co jsem od Vládi slyšel, si ale osobně umím představit spolupráci. Lidí, kteří mají takovéhle jméno, by si měl český fotbal cenit," řekl bývalý hráč Manchesteru United, Benfiky Lisabon či Lazia Řím.

V pořadí 23. valná hromada FAČR začne ve čtvrtek v Nymburce v 10:00.