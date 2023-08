Český fotbal má rekordní zastoupení v komisích UEFA

Praha - Český fotbal je rekordně zastoupen v orgánech UEFA. Svého člena má v jedenácti odborných komisích Unie evropských fotbalových asociací a pěti panelech, bývalý brankář Petr Čech navíc působí ve fotbalové radě. FAČR o tom informovala na tiskové konferenci po jednání výkonného výboru.

"Českých zástupců v UEFA je hodně. Myslím, že je to obrázek nějakého diplomatického úsilí, které jsme vyvíjeli v návaznosti na mé zvolení do výkonného výboru UEFA," řekl předseda FAČR Petr Fousek.

Dosavadním maximem bylo šest zástupců v jednotlivých komisích, nyní se počet téměř dvojnásobně zvýšil. "Na svaz velikosti České republiky je to zastoupení velmi solidní. Nejen strukturálně, ale i jmenovitě, je tam celá řada nových zástupců. Je to mandát na čtyři roky, tedy do roku 2027. Samozřejmě v průběhu doby lze sáhnout k některým změnám," poznamenal šéf FAČR.

Fousek, který byl na začátku dubna zvolen do výkonného výboru UEFA, bude působit ve dvou komisích. Bude předsedou komise pro stadiony a bezpečnost a místopředsedou komise futsalu.

Generální sekretář FAČR Michal Valtr bude členem komise pro soutěže národních mužstev, někdejší reprezentant Vladimír Šmicer členem komise fotbalu, Dagmar Damková členkou komise rozhodčích, Rudolf Řepka členem disciplinární komise, Zdeněk Psotka členem komise pro rozvoj a technickou podporu, Stanislav Rýznar členem licenční komise, Michal Šembera členem marketingové komise, Jiří Vrba členem mediální komise a Markéta Haindlová členkou komise pro fair play a sociální odpovědnost.

Nedávný šéf komise sudích FAČR Radek Příhoda bude jako člen působit v panelu pro konvenci rozhodčích, Otakar Mestek v grassroots panelu, Martin Vlk v Jira panelu, Martin Procházka v panelu disciplinárních inspektorů a Jakub Schoř v panelu bezpečnostních manažerů. Bývalá šéfka komise rozhodčích FAČR Damková, Haindlová, Vrba a Čech v poradním orgánu fotbalové radě, která vznikla na konci dubna, nebyli nominanty FAČR.