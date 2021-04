Český fotbal bude mít v přespříští sezoně jen čtyři zástupce v pohárech

Nyon (Švýcarsko) - Český fotbal bude mít v přespříští sezoně 2022/23 v evropských pohárech jen čtyři místo dosavadních pěti zástupců a pouze jedno mužstvo v kvalifikaci Ligy mistrů. Po vyřazení pražské Slavie ve čtvrtfinále Evropské ligy od Arsenalu už je jisté, že tuzemské týmy nedosáhnou na elitní patnáctku žebříčku národních koeficientů UEFA.

Slavia jako poslední český zástupce v této pohárové sezoně usilovala o to, aby dostala tuzemské týmy na 15. místo, které jako poslední zaručuje pět mužstev v pohárech. Lídr ligové tabulky k posunu do elitní patnáctky potřeboval postoupit do finále, což se mu nepodařilo. Po domácí porážce 0:4 s Arsenalem Pražané z Evropské ligy vypadli.

České kluby zakončí sezonu na 17. místě, na patnáctý Kypr jim chybělo 1,15 bodu. Tuzemský fotbal bude mít pouze čtyři zástupce v pohárové sezoně poprvé od ročníku 2014/15, od té doby ho vždy reprezentovalo na evropské scéně pět mužstev.

Ztráta jednoho účastníka pro přespříští sezonu znamená, že české týmy také přijdou o jedno ze dvou míst v kvalifikaci Ligy mistrů. Do prestižní soutěže půjde jen šampion, zbylou trojici bude čekat Evropská konfederační liga, která bude mít premiéru od nadcházejícího ročníku.

Nyní se hrálo o nasazení pro přespříští sezonu, pro ročník 2021/22 ještě má český fotbal nadále jistotu pěti účastníků. První dva celky z domácí ligy čeká kvalifikace Ligy mistrů, dva týmy nová Evropská konfederační liga a vítěze domácího poháru MOL Cupu pak Evropská liga.