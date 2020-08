Český fotbal bude mít i v sezoně 2021/22 pět klubů v pohárech

Nyon (Švýcarsko) - Český klubový fotbal bude mít i v sezoně 2021/22 v evropských pohárech pět zástupců. Tuzemské týmy získaly definitivní jistotu po úterním vyřazení posledního švýcarského celku v končícím ročníku soutěží UEFA Basileje, která ve čtvrtfinále Evropské ligy prohrála s Šachtarem Doněck 1:4. České kluby i díky tomu udržely v žebříčku národních koeficientů UEFA 15. místo, které jako poslední znamená pět účastníků v pohárech.

České týmy v končící sezoně evropských pohárů, které v březnu skoro na pět měsíců přerušila pandemie nového koronaviru, získaly jen 2,5 bodu a zažily nejhorší ročník za posledních 11 let. V základní skupině hrála na podzim jen mistrovská Slavia Praha a poprvé od sezony 2014/15 neměl tuzemský fotbal zástupce v jarní části.

Lépe si vedly například Lucembursko, Arménie či Ázerbájdžán. I tak se nakonec Česko v žebříčku propadne z výchozí 13. pozice před sezonou jen o dvě místa, protože v úterý byl vyřazen poslední zástupce ze všech pronásledovatelů. Před šestnáctým Kyprem udržely tuzemské kluby náskok 0,55 bodu a před sedmnáctým Švýcarskem pak 0,9 bodu.

I v přespříští sezoně 2021/22 tak stejně jako doposud vyšle Česko do pohárů pět zástupců. Mistr a vicemistr za pár dní začínajícího prvoligového ročníku si jako letos zahrají kvalifikaci Ligy mistrů, vítěze domácího poháru čeká kvalifikace Evropské ligy a třetí a čtvrtý tým konečné ligové tabulky pak předkolo nové soutěže, která odstartuje příští rok pod názvem Evropská konfederační liga.

V nyní začínající sezoně 2020/21 už české kluby mají pět míst zaručených. V pohárech se představí obhájce titulu Slavia, Plzeň, která začne nejdříve, Sparta, Jablonec a Liberec. Sparta by měla na základě složení semifinálových dvojic tohoto ročníku EL hrát přímo ve skupině Evropské ligy.

V novém ročníku se bude hrát o nasazení do sezony 2022/23 a Česko se podle propočtů před startem začínající sezony propadlo až na 20. místo, které znamená jen čtyři zástupce v pohárech. Pouze mistr by si zahrál kvalifikaci Ligy mistrů, další tři celky by čekalo předkolo konfederační ligy. Propad způsobil odečet nadprůměrné sezony 2015/16, ve které tuzemské týmy uhrály 7,3 bodu. Na klíčovou 15. pozici ztrácí Česko 3,75 bodu.