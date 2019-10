Český export zřejmě letos dosáhne 3,7 bilionu, čeká se ochlazení

Praha - Český export by měl letos dosáhnout 3,7 bilionu korun, což by podle hlavní ekonomky Raiffeisenbank Heleny Horské byl nový rekord. Vyplývá to z odhadu tzv. Indexu exportu, který sestavuje Asociace exportérů a Raiffeisenbank. Výhled na příští kvartál však již optimistický není a očekává, že tempo zpomalí. Ochlazení podle Horské silně ovlivňuje stav německé ekonomiky, jež se nachází na hranici technické recese. Odhad vývoje do konce roku a bilanci zahraničního obchodu dnes zveřejnili zástupci Asociace exportérů i Raiffeisenbank na tiskové konferenci.

"Pokud dosáhneme v národním exportu číslo 3,7 bilionu korun, budeme rádi. Podobné to je i s čísly, které se týkají přeshraničního exportu, kde bychom se měli dostat nad hranici 4,5 bilionu korun, což by byl opět nárůst, který držíme zhruba asi osm let za sebou," řekl ČTK místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk.

Podniky se nyní podle Daňka připravují na horší období, nemají tolik investic a i české domácnosti si začínají vytvářet rezervy. "Z tohoto důvodu si myslíme, že celková bilance bude možná trochu růst i díky tomu, že import bude klesat rychleji než export," dodal.

Z nové ankety Indexu exportu mezi českými exportéry také vyplývá, že navzdory o zprávách z průmyslu o nárůstu nových zakázek, hodnotí firmy svou situaci pesimisticky. Až 65 procent oslovených vývozců očekává příští rok recesi, protože cítí pokles zakázek. Jde zejména o strojírenské firmy vázané na evropský trh. Naopak 19 procent oslovených exportérů, kteří z části pocházejí z automobilového průmyslu, věří, že nenastane, uvedla Horská.

O oživení nebo silném výkonu exportu se podle ní nedá až na výjimky mluvit. Dokazuje to podle ní i prognózované zpomalení růstu hodnoty národního vývozu z loňských více než tří procent na letošní zhruba 2,5 až tři procenta. Hranici čtyř bilionů český export tak podle odhadu Indexu Eportu nepokoří. "Vzhledem k tomu, že Německo je na hranici technické recese, se ale český vývoz vyvíjí velmi dobře," konstatovala však Horská.

"V ročním srovnání je nejzajímavější vývoj zahraničně-obchodních cen průmyslového zboží a dopravních prostředků. Tam byl výše zmíněný pozitivní trend ještě třikrát silnější. Ovšem jsou to přesně ty výrobky, na které USA chtějí do týdne uvalit vysoká cla," komentoval hlavní ekonom investiční skupiny Natland Petr Bartoň.

K nejistotě v mezinárodním obchodu přispívají podle Horské i komentáře amerického prezidenta Donalda Trumpa na twitteru a situace kolem brexitu. Podle Horské je otázkou, zda příští rok vůbec dojde k oživení.

Bilance zahraničního obchodu podle dat, které zveřejnil v pondělí Český statistický úřad, skončila navzdory očekávání analytiků v srpnu přebytkem 8,6 miliardy korun. Loni ve stejném období přitom bilance vykázala schodek 6,8 miliardy Kč. Pozitivní vliv na výsledek měl zejména vyšší přebytek Česka v obchodu s motorovými vozidly spolu s poklesem dovozů. Ve srovnání se srpnem 2018 však klesl export o 2,7 procenta na 278,4 miliardy korun a dovoz o 7,9 procenta na 269,8 miliardy Kč.