Český evakuační speciál odstartoval z Baku, kde čekal na povolení

Praha - Letadlo, které má z Afghánistánu evakuovat do Česka další lidi, odstartovalo z ázerbájdžánského Baku, kde čekalo na povolení přistát v Kábulu. S odvoláním na údaje z letových radarů o tom dnes ráno informovala Česká televize (ČT). Jde o druhý evakuační speciál, který Česko do Afghánistánu vypravilo. První dopravil v pondělí ráno do Prahy 46 Čechů a jejich spolupracovníků s rodinami.

Pokračování evakuační mise potvrdil ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). "Pokračujeme v leteckém mostu do Kábulu. Chceme evakuovat co nejvíc Afghánců, kteří nám pomáhali," uvedl ministr dnes ráno na twitteru.

Druhé evakuační letadlo odletělo z Prahy v pondělí kolem 11:00. Vpodvečer ministr obrany Metnar informoval, že airbus přistál v Baku a čeká na povolení k přistání v Kábulu. "Další záchranné mise mohou pokračovat až v návaznosti na zajištění základních podmínek pro bezpečný přílet a odlet. Další naše letadla jsou připravena k nasazení," dodal v pondělí Metnar.

Česká republika, stejně jako další členské země protitálibánské koalice, se z Kábulu snaží evakuovat své zaměstnance i místní spolupracovníky. Svou snahu zrychlily poté, co se Tálibán zmocnil i samotného Kábulu

Prvním evakuačním speciálem byli do Česka podle dostupných zpráv přepraveni především spolupracovníci české ambasády. Na kábulském letišti čeká na evakuaci další skupina lidí. Měli by mezi nimi být tlumočníci pomáhající české armádě. Zemi dosud neměl opustit ani velvyslanec Jiří Baloun, který se na evakuaci podílí.