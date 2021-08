Český evakuační letoun odletěl z Kábulu, veze 87 lidí včetně velvyslance

Lidé nastupují 17. srpna 2021 do českého evakuačního letounu na kábulském letišti. Podle twitterového účtu Armády ČR je mezi nimi i skupina afghánských tlumočníků.

Praha - Český evakuační speciál odletěl dnes odpoledne z kábulského letiště. Na palubě je 87 lidí včetně velvyslance Jiřího Balouna, českých vojáků a afghánských spolupracovníků. Stroj veze i dva Poláky. Letadlo bude mít na cestě do Prahy mezipřistání v ázerbájdžánském Baku kvůli tankování paliva. Na kbelské vojenské letiště pravděpodobně dorazí v pozdních večerních či nočních hodinách. O dalších letech se rozhodne při večerním jednání krizového štábu. Informace zveřejnili ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD), premiér Andrej Babiš (ANO) a mluvčí ministerstva zahraničí Eva Davidová.

"Naši vojáci zasluhují úctu a poděkování. Šli za hranici svých možností, aby na palubu speciálu dostali co nejvíce lidí," uvedl Metnar. Českým diplomatům a vojákům poděkoval i Kulhánek, který zároveň potvrdil, že je na palubě i velvyslanec. Z Afghánistánu tak již byli evakuováni všichni čeští zaměstnanci zastoupení České republiky. Letadlo veze podle Kulhánka i malé děti. Čechů veze letadlo podle premiéra 16.

Davidová ČTK řekla, že na palubě je 87 pasažérů, informaci potvrdilo i ministerstvo obrany. Babiš Rádiu Z řekl, že česká armáda přepravuje i dva Poláky, protože v letadle bylo místo. O případném dalším letu se podle něj rozhodne dnes večer na základě informací a požadavků z Kábulu. Dodal, že o integraci evakuovaných Afghánců chce mluvit, až se rozhodnou, zda chtějí zůstat v ČR. Armáda uvedla, že afghánským tlumočníkům nepomáhá jenom s evakuací. "V Česku pro ně zajišťujeme ubytování, stravování, zdravotní péči a psychologickou podporu," napsala na twitteru.

Ministra vnitra Jan Hamáček (ČSSD) novinářům v Brně řekl, že evakuované Afghánce čeká deset dnů karantény. "Během té doby budeme řešit jejich povolení k pobytu," uvedl. Následovat budou individuální rozhovory s evakuovanými o jejich budoucnosti. Sami si musí říct, co chtějí, řekl. Podle Babiše je možné, že zvolí cestu za rodinami, které mají ve Francii či jinde v Evropě. Afghánci podle premiéra získají víza a během karantény budou také očkováni. Všichni budou po první dny ubytováni na jednom místě, kde, nechtěl stejně jako Hamáček upřesnit.

V Česku už v pondělí přistál první stroj, který přivezl 46 lidí. Dohromady tak podle Hamáčka Česko poskytne pomoc zhruba stovce afghánských pomocníků české ambasády a armády včetně jejich rodinných příslušníků.

Podle informací ČTK je situace na kábulském letišti extrémně složitá a nepřehledná, a to i kvůli přítomnosti Tálibánu. Na záchranu každého z evakuovaných musí čeští diplomaté a vojáci vynaložit veliké úsilí. Zdůraznili to také Babiš i Hamáček, poděkovali za práci lidem, kteří zařizovali nastoupení evakuovaných v Kábulu do letadla. Podle Babiše tálibové bránili přístupu na letiště.

Davidová dnes ČTK už dříve řekla, že všichni, kteří mají být evakuováni, jsou zdravotně v pořádku a nejsou zraněni.

Česká republika, stejně jako další členské země protitálibánské koalice, se z Kábulu snaží evakuovat své zaměstnance i místní spolupracovníky. Svou snahu zrychlily poté, co se Tálibán zmocnil i Kábulu.