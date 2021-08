Český evakuační letoun čeká v Kábulu, odveze i velvyslance Balouna

Praha - Český vojenský speciál, který stále čeká na kábulském letišti, odveze do Prahy i velvyslance Jiřího Balouna. Dokončená by tak byla evakuace českého diplomatického zastoupení v Afghánistánu, řekla dnes po 13:00 ČTK mluvčí ministerstva zahraničí Eva Davidová. Armádní letadlo má podle ní kapacitu, aby odvezlo většinu lidí, kteří jsou k evakuaci určeni. Všichni z nich jsou podle mluvčí zdravotně v pořádku, nejsou zraněni a česká diplomacie je s nimi v kontaktu. Kdy stroj odletí, není zatím jasné. Do odletu stroje podle Davidové není možné sdělovat podrobnosti. Podle informací z místa je situace na letišti extrémně složitá, jsou na něm již přítomni zástupci Tálibánu.

Druhý evakuační stroj české armády se do Kábulu po pondělním mezipřistání v Baku dostal dnes dopoledne. Evakuací a situací v zemi se dopoledne zabýval krizový štáb ministerstva zahraničí, ten opět zasedne dnes odpoledne v 15:00. "Naším společným úsilím je dostat všechny určené osoby na palubu speciálu," řekla Davidová. Podrobnosti podle ní není možné nyní zveřejňovat. Potvrdila, že na palubě by měl být velvyslanec Baloun. Dodala, že české úřady jsou v kontaktu se všemi lidmi, kteří jsou k evakuaci určeni. Zdravotně jsou v pořádku a nezraněni.

První evakuační speciál již v pondělí dopravil do Prahy 46 Čechů a jejich spolupracovníků s rodinami. Pokračování evakuační mise potvrdil ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). "Pokračujeme v leteckém mostu do Kábulu. Chceme evakuovat co nejvíc Afghánců, kteří nám pomáhali," uvedl ministr dnes ráno na twitteru.

Podle informací ČTK je situace na kábulském letišti extrémně složitá a nepřehledná, na místě již působí i zástupci Tálibánu. Samotnou českou evakuaci řídí velvyslanec Baloun. Za každým člověkem, kterého se českým úřadům podaří dostat na palubu speciálu, je podle dobře informovaného zdroje ohromné úsilí českých diplomatů nebo vojáků.

Česká republika, stejně jako další členské země protitálibánské koalice, se z Kábulu snaží evakuovat své zaměstnance i místní spolupracovníky. Svou snahu zrychlily poté, co se Tálibán zmocnil i samotného Kábulu.