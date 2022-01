Český dvojbob si na závěr SP dojel pro nejlepší výsledek, titul získal Friedrich

Svatý Mořic (Švýcarsko) - Dvojbob Dominik Dvořák, Jáchym Procházka uzavřel Světový pohár desátým místem a ve Svatém Mořici si dojel pro nejlepší výsledek v sezoně. Celkový triumf díky vítězství obhájil Němec Francesco Friedrich.

Česká posádka opět nastoupila v kombinovaném složení. Minulý týden ve Winterbergu vedle Dvořáka kvůli koronaviru v týmu debutoval ve Světovém poháru Martin Lecjaks. Dnes dostal první šanci ve dvojbobu Procházka, jenž si dosud v seriálu připsal čtyři starty ve čtyřbobech.

Nakonec z toho bylo nejlepší umístění v olympijské sezoně, pro které si Češi dojeli se ztrátou 1,17 sekundy na Friedricha. Dosavadním Dvořákovým maximem bylo dvanácté místo z prosincového závodu v Altenbergu.

"Je to bomba. Před olympiádou je to obrovské povzbuzení a já jsem takovou vzpruhu potřeboval," řekl Dvořák v nahrávce pro média. "Jízdy byly super, starty horší, ale to je tím, že Jáchym má za sebou covid a karanténu. Věřím, že to dál bude lepší," dodal.

V nejlepší desítce se český pilot objevil poprvé od loňského ledna, kdy byl v čtvrtý v Innsbrucku. V konečném pořadí Světového poháru Dvořák, který v minulé sezoně skončil celkově třetí, obsadil šestnáctou příčku.

Závod ve Svatém Mořici se jel také jako mistrovství Evropy, ve kterém český dvojbob obsadil osmé místo. "To je ještě větší bomba. Po tom, s jakými trablemi se poslední dva, tři týdny potýkáme, jsem čekal jiné výsledky. Samozřejmě horší," uvedl Dvořák.

Titul obhájil mistr světa a olympijský šampion Friedrich, který zvítězil s náskokem 19 setin před Justinem Krippsem z Kanady. Světový pohár ovládl potřetí za sebou a počtvrté v kariéře. Německý reprezentant navázal na triumf ze čtyřbobů, kterým vládne poslední tři sezony.

Závěrečné závody SP a mistrovství Evropy v jízdě na bobech ve Svatém Mořici (Švýcarsko) - dvojboby:

1. Friedrich, Margis (Něm.) 2:11,76 (1:05,89+1:05,87), 2. Kripps, Stones (Kan.) -0,19 (1:06,15+1:05,80), 3. Lochner, Bauer (Něm.) -0,36 (1:06,14+1:05,98), ...10. (v ME 8.) Dvořák, Procházka (ČR) -1,17 (1:06,56+1:06,37).

Konečné pořadí SP (po 8 závodech): 1. Friedrich 1703 b., 2. Kripps 1530, 3. Gajtjukevič (Rus.) 1521, ...16. Dvořák 656.