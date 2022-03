Český dřevorubec Martin Komárek zemřel při práci v lese

Milevsko (Písecko) - Pětačtyřicetiletý Martin Komárek, český reprezentant v dřevorubeckém sportu, 10. března tragicky zemřel. Stalo se to při práci v lese u Milevska. Informaci Píseckého deníku dnes ČTK potvrdila Jitka Brabcová, mediální zástupkyně firmy The Original Extreme Sport, která se stará o propagaci Timbersportu v ČR.

"Ano, musím vám tuto informaci potvrdit," uvedla Brabcová. Komárek žil v obci Osek, v Milevsku provozoval prodejnu Stihl. "Martina jsme měli všichni moc rádi. Je hrozné, co se stalo. Byl to kluk, co opravdu něco uměl, dobrý podnikatel a hlavně skvělý chlap, táta, manžel, kamarád. Dělal čest svému regionu," uvedl pro Písecký deník milevský starosta Ivan Radosta (Jihočeši 2012).

Nejlepší český dřevorubec Komárek stál při zrodu timbersportu nejen v ČR, ale i v Evropě. Byl jedním z mála, kdo mohl startovat na evropských i světových dřevorubeckých soutěžích jednotlivců. Byl několikanásobný mistr Evropy. Pracoval i jako trenér při tréninkových kempech, účastnil se exhibičních vystoupení a show nejen v Evropě. Motorovou pilou také vyřezával sochy ze dřeva, díky tomu je držitelem několika rekordů.

"Vždycky jsem měl vztah ke dřevu a přírodě. Raději než s motorovou pilou soutěžím se sekyrami, kde není zapotřebí tolik síly, ale technika. Rád ukazuji lidem, že s motorovou pilou se dá dělat i něco zajímavého," řekl Komárek ČTK v roce 2006.

Kolébkou dřevorubeckého sportu jsou Austrálie, Nový Zéland a Kanada. Ve Spojených státech jsou závodníci v dřevorubectví profesionály. V Česku se dřevorubeckému sportu věnuje asi sto lidí, na světě jich je zhruba dva tisíce. Motorové pily, se kterými se závodí, vyjdou na 150.000 korun, výkon mají jako motor sněžného skútru. Za jednu z nejatraktivnějších disciplín se považuje takzvaná hot saw. Cílem je odříznutí tří kotoučů širokých 15 centimetrů z ležícího kmene o průměru 46 centimetrů v co nejrychlejším čase. Světový rekord je 5,2 sekundy. Český rekord Martina Komárka je zhruba o vteřinu horší.