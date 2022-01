Český čtyřbob s nováčky uzavřel sezonu SP dvacátým místem ve Svatém Mořici

Svatý Mořic (Švýcarsko) - Český čtyřbob ve velmi pozměněné sestavě obsadil v závěrečném závodě sezony Světového poháru ve Svatém Mořici dvacáté místo. Vyhrál Oskars Kibermanis z Lotyšska a ukončil nadvládu německého suveréna Francesca Friedricha. Již jistý vítěz seriálu byl druhý.

Český tým se musel opět vyrovnat s následky koronaviru, kvůli kterému vynechal předchozí dva závody. Dnes proto pilot Dominik Dvořák nastoupil s Jáchymem Procházkou a dvěma nováčky Ondřejem Hrazdilem a Michalem Dobešem, kteří dosud startovali pouze v Evropském poháru.

Češi sice postoupili do druhého kola, v něm však obsadili poslední dvacáté místo se ztrátou 1,98 sekundy na Kibermanise. "Dvacáté místo prostě není to, co bychom chtěli," řekl v nahrávce pro média Dvořák.

"Takže spokojenost to úplně není, ale za těch okolností, jak to teď dva tři týdny skládáme, tak si myslím, že je to ještě docela dobré," přidal Dvořák, který se čtyřbobem obsadil ve Svatém Mořici také 14. místo v mistrovství Evropy.

"Určitě to mělo být top ten," prohlásil Dvořák. "Ale musíme to brát pozitivně, byly to zkušenosti pro kluky z Evropského poháru a taky že jsme to za těch podmínek vůbec jeli," prohlásil devětadvacetiletý pilot.

Kibermanis vyhrál s náskokem 16 setin před Friedrichem a připravil mu první porážku ve čtyřbobech po 11 závodech a od předloňského února.

Mistr světa a olympijský šampion měl však už od minulého týdne jistý triumf v celkovém pořadí Světového poháru, které ovládl potřetí za sebou. Friedrich triumfoval také ve dvojbobech, kde si připsal rovněž třetí vítězství v řadě a celkově čtvrté. V sezoně v obou kategoriích nevyhrál jen dva závody.

Závěrečné závody SP a mistrovství Evropy v jízdě na bobech ve Svatém Mořici (Švýcarsko) - čtyřboby: 1. Lotyšsko (Kibermanis, Springs, Miknis, Nemme) 2:909,38 (1:04,69+1:04,69), 2. Německo (Friedrich, Grothkopp, Rödiger, Schüller) -0,16 (1:04,88+1:04,66), 3. Rusko (Gajtjukevič, Mordasov, Travkin, Laptěv) -0,28 (1:04,84+1:04,82), ...20. (v ME 14.) ČR (Dvořák, M. Dobeš, Hrazdil, Procházka) -1,98 (1:05,47+1:05,89). Konečné pořadí SP (po 8 závodech): 1. Friedrich 1785 b., 2. Kripps (Kan.) 1530, 3. Gajtjukevič 1480, ...17. Dvořák 718.