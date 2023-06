Český audiovizuální průmysl měl loni rekordní obrat 15,4 mld. Kč, rostl o 30 %

Praha - Český audiovizuální průmysl v roce 2022 dosáhl obratu 15,4 miliardy korun, překonal tím historicky nejvyšší obrat z roku 2021, který byl zhruba 12 miliard korun. Ve svém výročním zhodnocení to uvedla Asociace producentů v audiovizi (APA). Audiovizuálnímu průmyslu v ČR ale podle producentů hrozí krize. Důvodem jsou podle asociace pozastavené filmové pobídky a případný neúspěch při jednání o novele zákona o audiovizi.

Loni vzrostly pobídky o rekordních 570 milionů korun na 1,37 miliardy korun, v letošním roce vláda přidělila v rozpočtu Fondu kinematografie na pobídky 1,4 miliardy. V současné době jsou však pobídky znovu pozastavené, po úspěšném období podle asociace přichází znovu nejistota.

"Po českých službách je rekordní poptávka a máme historicky nejvyšší částku podpory, přesto 'máme zavřeno'. Nikdy jsme na tom nebyli lépe, pro zahraničí ale působíme nedůvěryhodně. Důvodem je zastaralý a nepřehledný systém registrace a evidence pobídek, který na základě nerealistických odhadů generuje neplatná data a systém se pak jeví jako přetížený a ucpaný. To ale podle reálné kapacity trhu není pravda," uvedl předseda APA Vratislav Šlajer.

Pozastavené pobídky mohly způsobit odliv zahraničních projektů. Filmoví giganti mají možnost natáčet v okolních státech, jako jsou Polsko, Maďarsko či pobaltské republiky. České republice začíná konkurovat i Slovensko. Pobídky pro zahraniční filmaře představují možnost získat zpět část nákladů. Jde o projekty různého druhu, od několikadenního natáčení po realizaci desetidílného seriálu, který zabere sto natáčecích dní. V Česku činí základní filmová pobídka pětinu z uznatelných nákladů.

Státní fond kinematografie může pobídky podle APA otevřít, kvůli složité legislativě je však vázán povinností vycházet ze zavádějících čísel. Situaci by měla řešit novela zákona o audiovizi, která bude platit od roku 2025. "Do té doby systém, tentokrát z čistě technických důvodů, zkolabuje a pověst Česka jako perspektivní destinace pro zahraniční natáčení bude definitivně zničena. Asociace producentů proto apeluje na ministerstvo kultury a Státní fond kinematografie, aby společně nalezli cestu k odblokování jinak zdravého systému," dodal Šlajer.

Obrat zahraničních projektů v roce 2022 tvořil 11,25 miliardy korun, tedy 73 procent obratu audiovizuálního průmyslu. Obrat z výroby reklamy v roce 2022 činil 2,45 miliardy korun a z českého filmu 1,73 miliardy korun.

Novelu zákona o audiovizi má ministerstvo kultury předložit v nejbližších týdnech do meziresortního připomínkového řízení. Jednou z nejdůležitějších změn vedle reformy pobídkového systému je, že transformovaný fond bude nově podporovat i televizní a on-line projekty, přičemž stávající podpora kinematografických projektů, distribuce a vzdělávání bude pokračovat. Novela také navýší zdroje fondu, jehož systém financování dlouhodobě počítá se spoluzodpovědností všech, kdo z něj mohou čerpat. V současné době ale procento příjmů do fondu odvádějí pouze VOD platformy (on-line videotéky) se sídlem v České republice, zahraniční platformy do systému nepřispívají. Kina a televize navíc odvádí větší procento než aktuálně dynamicky se rozvíjející VOD.

Podle APA budou mít z nového audiovizuálního fondu výhody všichni na trhu, včetně televizí a streamingových platforem. Po letech, kdy část přispěvatelů do fondu neměla na podporu nárok, se situace narovná, věří asociace. To, aby na globalizovaném trhu do systému přispívaly i zahraniční platformy generující zisk z českého trhu, považují zástupci APA za základ. Stejně tak i návrh ministerstva kultury, aby do systému přispívali všichni dvěma procenty příjmů z kin, TV, převzatého vysílání a streamingu, čímž by se podle APA opět narovnal nerovnovážný stav, kdy kina a TV přispívají víc než VOD.

"Tento férový návrh ale překvapivě naráží na odpor jak zahraničních streamerů, tak bohužel i domácích TV a platforem. Opět tak hrozí opakování situace z roku 2006, kdy tehdejší novela zákona spadla kvůli tlaku komerčních televizí pod stůl," řekl Šlajer. "Pokud by současná novela neprošla, vedle porušení financování české audiovize by se definitivně zablokoval i systém pobídek," dodal.

Největšími zahraničními produkcemi natáčenými v ČR byly v roce 2022 pokračovaní filmu z dílny Netflixu Extraction 2 s Chrisem Hemsworthem, dále druhá řada sci-fi série Foundation podle knihy Isaaca Asimova pro Apple TV+ nebo spin-off hollywoodského blockbusteru John Wick s pracovním názvem Ballerina v hlavní roli s Keanu Reevesem.

Obrat českého audiovizuálního průmyslu v posledních letech (údaje v milionech korun): Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Český film 646 852 921 1040 1522 1241 919 1268 1732 Zahraniční 3354 3704 3575 3158 4926 6337 5746 8737 11.256 Reklamy 1960 2203 2027 2131 1753 1886 1055 1866 2451 Celkem 5960 6759 6523 6329 8201 9464 7720 11.871 15.439 Zdroj: APA