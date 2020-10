Český Atlet roku vyhlášen nebude, náhradou bude pořad o hvězdách

Praha/Monte Carlo - Nejlepší český Atlet roku se po sezoně poznamenané koronavirem vybírat nebude. Tradiční slavnostní vyhlášení nahradí pořad o současných i minulých hvězdách české atletiky. Naopak Světová atletika nejlepší sportovce vyhlašovat bude, ale ceremoniál 5. prosince proběhne jen virtuálně a bude se vysílat na internetu.

Česká televize plánuje pořad věnovaný nejlepším domácím atletům vysílat 7. listopadu. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci to zřejmě nebude v přímém přenosu za účasti diváků a hudebních hostů, jak to bývá obvykle. "Vypadá to, že Atlet roku bude jako televizní pořad sestříhaný. Samozřejmě bez diváků v sále a s ohledem na všechna opatření. Nevyhlašuje se nejlepší atlet, ale je to pořad o hvězdách atletiky současných a minulých za posledních 50 let," napsala ČTK mluvčí svazu Karolína Farská.

Atleti kvůli pandemii přišli o halové mistrovství světa, olympiádu i mistrovství Evropy, ale uskutečnila se řada mítinků včetně závodů Diamantové ligy nebo zlatého okruhu Kontinentální Tour s ostravskou Zlatou tretrou. Jediným mistrovstvím světa byl nedávný šampionát v půlmaratonu v polské Gdyni. Padla řada běžeckých světových rekordů na dráze i na silnici, opakovaně překonával historická maxima tyčkař Armand Duplantis.

Světová atletika (WA) bude ve spolupráci s fanoušky vybírat nejlepšího atleta a atletku roku. "I když tohle nebyl rok, jaký kdokoliv z nás plánoval, jsem hrdý na naše atlety, na organizátory mítinků a na tým Světové atletiky za jejich houževnatost a odhodlání," uvedl v tiskové zprávě prezident WA Sebastian Coe.

V prosinci se budou předávat světová ocenění v osmi kategoriích včetně tří nových, které reagují na pandemii koronaviru. Mezinárodní federace chce prostřednictvím Covid Inspiration Award ocenit člověka nebo skupinu lidí, kteří navzdory obtížným okolnostem přinesli inspirativní atletickou událost nebo zkušenost. Oceněna bude také federace, která přispěla k obnovení atletického dění, a sportovec nebo skupina sportovců, kteří pomáhali ve své komunitě.

Nominace na hlavní kategorie Světová atletika oznámí na začátku příštího týdne.