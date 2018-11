Praha - Antikvariáty z České republiky a několika dalších zemí pravděpodobně přijdou o jednu z možností, jak své knihy prodávat do zahraničí. Většina internetových portálů byla v posledních letech koupena firmou Amazon a sloučena pod hlavičku jediného portálu AbeBooks.com. Ten v minulých dnech oznámil, že od 30. listopadu nebude již spolupracovat s prodejci v některých zemích včetně Česka. Někteří antikváři proto vstoupili do stávky. Své knihy dočasně stáhli z nabídky, což by podle nich zmíněné firmy, proti jejichž politice protestují, mohly finančně pocítit. ČTK to řekl Ondřej Schick z pražského Antikvariátu Valentinská.

AbeBooks.com nyní podle něj na světovém trhu s antikvárními knihami drží monopol. To, že od konce měsíce nebude spolupracovat s antikváři z Česka, Polska, Maďarska, Ruska a Jižní Koreje, podle Schicka zdůvodnila firma změnou providera, který zprostředkovává platby a který ve zmíněných zemích neoperuje. "Tento důvod považujeme za zástupný. Zrušení spolupráce ze strany AbeBooks v podstatě znamená odříznutí těchto zemí od celosvětového trhu s antikvárními knihami," uvedl Schick.

Výzva pražského antikvariátu, aby vedení AbeBooks přehodnotilo své rozhodnutí, vyvolala mezi kolegy v zahraničí a u mezinárodních sdružení antikvářů ohlas. "Na projev podpory už téměř 500 antikvariátů po celém světě pozastavilo spolupráci s AbeBooks. Vyřazují na naši podporu své knížky ze systému, stejně jako jsme to v pondělí udělali my. Na 'knižní dovolené' je v tuto chvíli 2,7 milionu knížek," uvedl s tím, že počet může teoreticky vyčíslovat potenciální ekonomickou ztrátu, neboť AbeBooks dostává z každé prodané položky procenta.