Česku přibylo nakažených, na Olomoucku jsou uzavřené celé obce

Policisté kontrolovali 16. března 2020 vozidla projíždějící přes kontrolní bod u sjezdu na 253. kilometru dálnice D35 u obce Litovel - Unčovice na Olomoucku. Oblast Litovle, Uničova a okolních obcí je uzavřena od tří hodin ráno kvůli zvýšenému výskytu nákazy koronavirem. S těmi, kdo mohou do oblasti vjet, sepisují policisté speciální evidenční lístky.

Policisté kontrolovali 16. března 2020 vozidla projíždějící přes kontrolní bod u sjezdu na 253. kilometru dálnice D35 u obce Litovel - Unčovice na Olomoucku. Oblast Litovle, Uničova a okolních obcí je uzavřena od tří hodin ráno kvůli zvýšenému výskytu nákazy koronavirem. S těmi, kdo mohou do oblasti vjet, sepisují policisté speciální evidenční lístky. ČTK/Peřina Luděk

Praha - Česko mělo dnes ráno potvrzeno 298 případů nákazy novým koronavirem, proti nedělnímu ránu o 84 více. Kvůli zabránění šíření nákazy hygienici časně ráno uzavřeli 21 obcí na Olomoucku včetně Uničova, Červenky a Litovle, kde bylo v neděli evidováno 25 případů koronaviru a zhruba tisícovka potenciálně nakažených kontaktů. Opatření je minimálně na 14 dní. Už v neděli vláda v celém Česku zakázala volný pohyb lidí s výjimkou cest do zaměstnání, nezbytných cest za rodinou, pro základní životní potřeby nebo k lékaři. Preventivní opatření přijímá i řada firem a úřadů.

Sociálním službám armáda v noci na dnešek rozvezla z rezerv státu kvůli šíření koronaviru 80.000 respirátorů nejnižší třídy FFP1. Už dříve rozvezla několik desítek tisíc respirátorů do nemocnic a záchranným službám. Ráno odletěl vojenský speciál do Číny pro rychlé testy na koronavirus. Podle premiéra Andreje Babiše jich má přivézt 100.000. Exministr zdravotnictví a nynější ředitel bohumínské nemocnice na twitteru napsal, že do dnešního rána nemocnice nedostala jediný respirátor.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se hygienici stále snaží vyhledávat kontakty nakažených. U téměř poloviny případů totiž neznají místo nákazy, třetina se nakazila v zahraničí, pětina v Česku. Testováno bylo zatím přes 5000 lidí.

Z krajů má nejvíce nakažených Praha se 109 případy. Následuje Olomoucký kraj s 33 nakaženými, kde hygienici ráno uzavřeli kvůli nepříznivému vývoji epidemiologické situace Uničov, Červenku, Litovel a dalších 18 okolních obcí. Lidé proto nemohou dané území opustit a mají zakázaný i pohyb mimo místo jejich trvalého pobytu. Současně jsou uzavřeny sjezdy na dálnici D35 a nájezdy 248 a 253 na dálnici u Litovle. Uzavřenou oblast v katastru Litovle střeží policisté.

Video: Vláda zakázala od půlnoci volný pohyb lidí po celé ČR

16.03.2020, 07:09, autor: ČTK, zdroj: ČTK

Preventivní opatření v souvislosti s koronavirem přijala i společnost ČEZ. V jaderných elektrárnách Temelín, Dukovany nově měří tělesnou teplotu všem příchozím. ČEZ výrazně upravil i provoz jídelen a bufetů v elektrárnách. Z domova pracuje několik set zaměstnanců Temelína a Dukovan.

K měření teploty návštěvníkům přistoupila také Městská nemocnice Ostrava, od úterý pak omezí plánované operační a diagnostické zákroky, které snesou odklad. V krajské nemocnici v Liberci musí příchozí nově projít kontrolou v takzvaném triážovém stanu u horního vstupu.

Pro veřejnost se zčásti nebo zcela uzavřely i některé městské úřady. Například městský úřad Brno-střed a Vyškov nebude mít žádný úřední den, v ústeckém magistrátu si lidé mohou neodkladnou návštěvu domluvit po telefonu. Příbram a Kolín zrušily svá dnešní zasedání.

K opatřením přistoupil i Městský soud v Praze, který bude kvůli koronaviru odročovat březnová jednání nejdříve na květen. Do té doby se budou konat jen jednání, u kterých je to nutné kvůli zachování vazebních nebo jiných předepsaných lhůt.

Vedle toho řada dobrovolníků se snaží ostatním ulehčit situaci. Například některé jihočeské restaurace a kavárny začaly nabízet zdravotníkům, hasičům a policistům jídlo zdarma nebo s velikou slevou. Děti zdravotníků z Fakultní nemocnice Brno ode dneška hlídají dobrovolníci z řad studentů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Zázemí našli v sousedním univerzitním kampusu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli po jednání vlády apeloval na lidi, aby na nejmenší nutnou míru omezili kontakt s jinými. Vláda zároveň doporučila zaměstnavatelům využívat co nejvíce práci na dálku, podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance.

Vláda v neděli v noci zakázala s účinností od půlnoci z dneška na pondělí do 24. března 06:00 kvůli dalšímu šíření nového typu koronaviru volný pohyb lidí po celé České republice. Zákaz volného pohybu se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení.