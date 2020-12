Česku hrozí zpřísnění opatření, nouzový stav zatím do Vánoc

Praha - Vláda by mohla v pondělí jednat o opětovném zpřísnění opatření proti šíření koronaviru ještě do Vánoc, pokud se epidemie bude dál zhoršovat. Podle pravidel mírnějšího třetího stupně protiepidemického systému PES se přitom republika řídí teprve týden. Obchody by i ale v případě zpřísnění na čtvrtý stupeň zůstaly otevřené bez ohledu na nabízený sortiment. Zpřísnění by se týkalo také škol, ve hře je i prodloužení vánočních prázdnin o dva dny. Kabinet rozhodl, že nouzový stav bude v Česku platit do 23. prosince. Před svátky zřejmě znovu požádá poslance o další prodloužení.

Ve středu přibylo v Česku dalších 6402 potvrzených případů koronaviru, což je nejvyšší nárůst od 19. listopadu. Rizikové skóre PES se dál drží na 64 bodech, pátý den tak odpovídá čtvrtému stupni pohotovosti. Podle dat ministerstva zdravotnictví se zhoršily všechny ukazatele, roste například reprodukční číslo udávající průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, nyní se pohybuje kolem 1,1. Vzrostl i podíl pozitivních testů. Vláda bude při hodnocení epidemie sledovat i vývoj v nemocnicích.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) považuje za možné, že vláda v pondělí posoudí přechod Česka zpátky do čtvrtého stupně, pokud se do té doby nepodaří negativní trend zastavit. "Dopředu říkám, že by to bylo s dostatečným odstupem, aby se na to všichni mohli připravit," dodal. S omezeními by mohly dát fungovat všechny obchody, ne jako dříve jen ty se základním zbožím a dalším vybraným sortimentem. Vláda podle Blatného nechce diskriminovat malé provozovatele na úkor velkých řetězců, které kromě potravin a drogerie nabízejí také oblečení, obuv, knihy, elektroniku a další zboží.

Video: Při zhoršení epidemie vláda v pondělí zváží zpřísnění opatření

10.12.2020, 09:00, autor: ČTK/Dominik Tománek, zdroj: ČTK

Původně plánoval menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD prodloužení nouzového stavu o 30 dnů, nezískal pro to ale podporu Sněmovny. Poslanci odhlasovali ve středu večer na návrh komunistů odsunutí konce nouzového stavu o 11 dnů. Podle komunistů se před vánočními svátky projeví dopad uvolnění posledních restrikcí. V případě, že bude nutné nouzový stav opět prodloužit, může se k tomu Sněmovna sejít 22. prosince.

Na jaře v Česku platil kvůli šíření koronaviru nouzový stav od 12. března do 17. května, celkem 66 dní. Tentokrát bude trvat nejméně 79 dní.

Případné zpřísnění opatření proti covidu-19 by ovlivnilo i fungování škol, zejména středních. Podle systému PES ve školství mohou mít běžnou výuku ve čtvrtém stupni žáci posledních ročníků základních a středních škol a první stupeň ZŠ. Šesté až osmé třídy a nižší stupeň víceletých gymnázií se střídají v prezenční a distanční výuce. Na středních školách může být také praktická výuka. V současném stupni se navíc na středních školách mohou třídy střídat i na teoretickou výuku a nemusí se tam zachovávat stejné složení kolektivu.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v pondělí podle dat o vývoji epidemie rozhodne o případném prodloužení vánočních prázdnin. Místo původně plánovaného 22. prosince by mohli jít žáci naposledy do škol v pátek 18. prosince. Zástupci škol jsou ale spíš proti tomu, aby byly vánoční prázdniny delší, na 21. a 22. prosince už mají často připravený program.

Bary, restaurace a další stravovací zařízení musí od středy nově zavírat nejpozději ve 20:00, a to včetně výdejních okének. Policisté uvedli, že vládní nařízení porušilo 16 podniků z téměř 4200, které předchozí večer kontrolovali. Pět případů vyřešili domluvou, jeden pokutou a deset oznámili správnímu orgánu. Výrazná porušení pravidel nezaznamenali. Některé podniky se chystají zavřít později než ve 20:00 i dnes.

Opakované zmatky panují kolem pravidel, kterými vláda omezila prodej nápojů v restauracích či na trzích. Ráno přijala usnesení, které má restauracím umožnit prodávat pivo ve džbánku či PET lahvích či nakupovat na trzích alkohol v lahvích. Později znění upravila, původní formulace totiž zakazovala prodej jakýchkoliv rozlévaných nápojů včetně nealkoholických ke konzumaci na místě. Restaurace by tak nesměly nabízet žádné nápoje, které by hosté pili i vevnitř.

V pondělí by se vláda měla také vyjádřit k případnému otevření zimních středisek. Pravidla pro zimní střediska by bylo dobré doplnit do protiepidemického systému PES, je to ale v kompetenci ministerstva zdravotnictví, řekla dnes novinářům ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Kabinet jen upravil předchozí krizové usnesení, které zakazovalo užití všech lyžařských vleků a lanových drah veřejností. Nově se zákaz týká jejich použití jen v souvislosti s lyžováním.