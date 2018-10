Praha - Stříbrný talíř z wimbledonského finále nebo zmenšené poháry za triumfy v Davisově poháru i Fed Cupu můžou fanoušci vidět v Galerii Harfa v rámci výstavy nazvané Deset let tenisové radosti. Slavnostně ji dnes otevřeli Tomáš Berdych a Radek Štěpánek a zůstane až do listopadového finále Fed Cupu.

Výstava připomíná cesty za ziskem daviscupové "salátové mísy" v letech 2012 a 2013 a pěti vavříny ve Fed Cupu. Ve vitrínách nechybí dres se lvem Radka Štěpánka z prohraného finále ve Španělsku 2009, raketa Lucie Šafářové z finále 2012 proti Srbsku či oblečení Petry Kvitové z finále 2014 proti Německu.

"Asi se nedá říct, že bych na to myslel každý druhý den, to ne. Je to součást kariéry a výsledků, které jsem uhrál. Podobná příležitost je vždycky příjemná a jsem rád, že jsem tady s Radkem," řekl Berdych poté, co se Štěpánkem nepřestřihli při otevření pásku, ale v duchu tenisu odpálili na zahájení každý jeden tenisák.

"Když jsem aktivně hrával, vzpomínal jsem sporadicky, protože člověk jede jak se říká v rychlíku a moc času není. Jak jsem skončil, tak se mi momenty vrací čím dál víc," řekl Štěpánek pár hodin před svou rozlučkou s kariérou a dodal: "Když jsme si prošli tu stěnu a viděl jsem obrázky, tak mi vyběhly příběhy z jednotlivých utkání."

Jedná se vlastně o více než deset let. V případě Davisova poháru totiž začalo úspěšné spojení Berdycha se Štěpánkem vítěznou baráží nad Švýcarskem. "Byli jsme míč od vyřazení," připomněl Štěpánek mečbol, který s Berdychem odvrátili ve čtyřhře. "Tam to všechno začalo, bez toho by nic nebylo," přitakal Berdych.

Bývalý čtvrtý hráč světa Berdych, který se aktuálně zotavuje po problémech se zády, věnoval stříbrný talíř za finále Wimbledonu 2010. "Tohle už jsou jen třešničky na dortu," ukázal na přehlídku úspěchů popsaných na stěnách a zaznamenaných na fotografiích. "Předcházela tomu dřina od malička, aby se člověk dostal a probojoval na tuhle úroveň. Bylo to neuvěřitelné období a jsem rád, že se to povedlo."

Návštěvníci výstavy uvidí jako perličku i krabice od tenisových míčů, některé dokonce ještě neotevřené, staré i několik desítek let.