Českou soupisku na MS doplní Zámorský a Faksa

Bratislava - Soupisku české hokejové reprezentace na mistrovství světa na Slovensku doplní obránce Petr Zámorský z Hradce Králové a útočník Radek Faksa z Dallasu. Po jejich dopsání zůstane volné už jen jedno místo do pole. S týmem dnes poprvé trénoval v pondělí povolaný Milan Gulaš z Plzně a na ledě naopak chyběl další útočník David Tomášek z Jyväskylä.

"Budou zapsáni Petr Zámorský a Radek Faksa. Milan Gulaš je s otazníkem, takže by nám mělo zbýt jedno místo. Chceme mít do čtvrtka nebo do pátku kompletní mužstvo. Jestli se rozhodneme tak, nebo tak, ještě uvidíme," řekl novinářům asistent trenéra českého týmu Robert Reichel.

Gulaš přicestoval do Bratislavy v pondělí a dosud se musel bez akreditace připravovat po tréninkovém manku mimo Zimní stadion Ondreje Nepely. Nově se mezi pětadvacítku hráčů na ledě nevešel Tomášek. "David Tomášek je ještě pořád tady s týmem," dodal Reichel.

Šestadvacetiletý Zámorský rozšíří počet obránců na soupisce na osm. Může se těšit na třetí účast na mistrovství světa v kariéře. Představil se v roce 2014 v Minsku a o dva roky později v Moskvě.

O rok mladší Faksa rozšířili počet posil z NHL v českém kádru na dvanáct. Obránce David Sklenička navíc ještě působil na farmě v Montrealu v Lavalu. Na světových šampionátech hrál Faksa poprvé před třemi roky a nechyběl ani loni v Dánsku, představil se i v roce 2016 na Světovém poháru v Torontu.

Gulaš hrál zápas naposledy 15. dubna, kdy Plzeň prohrála v rozhodujícím sedmém zápase semifinále extraligy v Třinci (1:5). V Bratislavě se ale cítil na ledě výborně. "Jsem z toho sám překvapený. Těch pár dnů, co jsme měli individuální trénink, tak jsem zkusil docela dost zatáhnout. Dneska jsem byl poprvé s týmem na ledě, mám z toho fantastický pocit," uvedl Gulaš.

"Hned mě to vtáhlo dovnitř a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál a jaké mají trenéři plány. Trošku jsme se o tom bavili včera a nechci to zatím zveřejňovat. Když to půjde všechno tak, jak má, tak bych mohl naskočit do zápasu, ale určitě ještě neřeknu, do jakého," prohlásil Gulaš.

Po peripetiích a smůle z minulých let se Gulaš může stát ve 33 letech nováčkem na velké mezinárodní akci a zároveň nejstarším hráčem v kádru. V Bratislavě hned zapadl do party. "Úplně v pohodě. Nejstarší nováček nebo nestarší chlap v týmu. Přeci jenom mladších kluků je tam dost. Nebyl žádný problém, naopak," podotkl Gulaš.

Český tým odehraje čtvrtý duel na turnaji ve čtvrtek od 20:15 proti Lotyšsku. Nyní má na soupisce tři gólmany, sedm obránců a dvanáct útočníků. Maximální počet je 25 hráčů, z toho 22 do pole.

Po pondělním duelu s Ruskem ještě kouč Miloš Říha nevyloučil úvahy o další posile z NHL. "Mám navíc ještě jednu myšlenku. Na to čekám. Boston (David Krejčí, David Pastrňák) už asi ne. Ale kdyby vyšlo San Jose (Tomáš Hertl) jako překvapení, byl bych rád. Vypadá to však, že budou hrát finále NHL proti sobě. Nejsme jasnovidci. Ale pořád tam tu možnost ještě chvíli necháme," uvedl tehdy Říha.