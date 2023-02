Českou poštu dočasně povede Štěpán, stát zahájí transformaci podniku

Praha - Českou poštu od března dočasně povede dosavadní ředitel poštovní služby podniku Miroslav Štěpán. Současný šéf podniku Roman Knap z funkce na konci února odejde. Stálého generálního ředitele firmy stát vybere v novém výběrovém řízení. Stát zároveň letos zahájí rozsáhlou transformaci České pošty. Jejím cílem bude redukce nákladů a zmodernizování jejích služeb. Řešit se bude i možné rozdělení státního podniku a služeb. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), podle něhož by společnost beze změn nepřežila. Transformační plán bude schvalovat vláda, změny by měly trvat zhruba dva roky.

Výběr nového ředitele Rakušan v minulosti zdůvodnil nutností dát poště nový impulz při její transformaci. Ministerstvo vnitra tak loni vyhlásilo výběrové řízení, do něhož se přihlásilo deset uchazečů včetně Knapa. V řízení však podle ministra žádný z uchazečů neuspěl. Resort proto do čela firmy zatím dočasně postavil Štěpána, nového generálního ředitele pak vybere v novém výběrovém řízení. "Potřebujeme nezpochybnitelného ředitele a silnou osobnost, která zvládne základní kroky ve dvou letech transformace," řekl Rakušan.

Spolu s tím ministerstvo připravuje transformační plán České pošty. Ten by měl podle Rakušana podnik přizpůsobit novým trendům, protože v současnosti firma nabízí pouze standardizované letité služby, které často neodpovídají době. Cílem bude redukce nákladů a úspora z některých služeb, protože bez toho by podle ministra podnik jen prohluboval ztrátu.

Ve hře je tak podle ministra například rozdělení podniku do dvou odnoží. Pod státem by dál zůstaly služby, které nemají ziskový charakter, například listové zásilky. Do druhé odnože by pak mohly podle Rakušana přejít služby, které mohou být na trhu konkurenceschopné. Zmínil například balíkové nebo logistické služby. Tato část by mohla mít podle Rakušana podobu akciové společnosti, v níž by měl stát plný nebo alespoň částečný podíl. Prověřit chce také fungování pobočkové sítě, zejména pak ve velkých městech. Podle něj nehrozí rušení poboček v regionech.

O přesné podobě transformace podle Rakušana ministerstvo povede rozsáhlé diskuse s dalšími úřady, samosprávami nebo odbory. Definitivní podobu změn bude schvalovat vláda.

V posledních letech Česká pošta hospodaří v červených číslech. Loni snížila ztrátu o polovinu na 681 milionů korun. V předchozím roce vykázala propad 1,37 miliardy korun. Provozní výnosy vzrostly o 400 milionů na 19,55 miliardy korun. Pošta provozuje v zemi zhruba 3200 poboček a poskytuje na základě licence od Českého telekomunikačního úřadu základní poštovní služby na celém území státu.