Českou medailovou naději oštěpaře Vadlejcha čeká na MS kvalifikace

Budapešť - Největší česká medailová naděje Jakub Vadlejch vstoupí dnes do bojů na mistrovství světa v atletice. Kvalifikace oštěpařů je v Budapešti na programu od 10:10, stříbrný olympijský medailista a obhájce světového bronzu je ale zařazen až do druhé skupiny a o postup do finále zabojuje od 11:45. Kvalifikace čeká od 10:20 i výškařku Michaelu Hrubou.

O dvanáctičlenné finále bude bojovat 37 oštěpařů. K jistotě účasti v bojích o medaile je potřeba hodit 83 metrů. To je vzdálenost, kterou Vadlejch překonává pravidelně. Jen na Odložilově memoriálu, kde hustě pršelo, a ostravské Zlaté tretře zapsal méně.

Stabilní výkony elitnímu oštěpaři dodávají sebevědomí. "Je fakt, že když člověk hází téměř každý závod 85 metrů, tak si věří, že těch 85 hodí," řekl Vadlejch novinářům.