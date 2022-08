Českou kulturu v Drážďanech doprovázel déšť, skalní příznivci ale dorazili

Drážďany - Především skalní příznivci české kultury si dnes v saské metropoli nenechali ujít začátek třetí části uměleckého festivalu nazvaného "Všechnu moc imaginaci! Česká sezóna v Drážďanech". Masovou účast si dnes festival kvůli vytrvalému dešti, který přecházel až ve skutečnou průtrž mračen, připsat nemohl, ale o to úžeji se publikum mohlo zapojit do uměleckých vystoupení. A díky všudypřítomným pláštěnkám, jak poznamenal jeden z klaunů, byla akce mnohem hygieničtější.

"Počasí se může už jenom zlepšit," řekl ČTK český šéf Česko-německého fondu budoucnosti Tomáš Jelínek. "A postupně, jak se bude náš program rozvíjet, tak očekáváme, že si sem najde cestu velká část drážďanského publika z letošních městských slavností," uvedl. Třetí část českého festivalu, která má motto Oáza imaginací, vyvrcholí v neděli koncertem Pražského výběru. Ten se bude konat i u připomínky výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa z noci z 20. na 21. srpna 1968.

Na festival si nehledě na déšť cestu opravdu našli nejen němečtí návštěvníci, kteří českou kulturu spojili s drážďanskými městskými slavnosti, ale do saské metropole na českou sezónu přijeli i čeští turisté. Úvod Oázy imaginace si nenechala ujít tříčlenná rodina z Jablonce nad Nisou.

"Přijeli jsme se podívat do Drážďan a cestu jsem spojili s českou sezónou. O akci jsme věděli, protože dostáváme informační e-maily od Česko-německého fondu budoucnosti," řekla ČTK rodina. "Je ale škoda, že prší, protože program je opravdu pestrý," uvedla. Rodina českou kulturu doplnila i návštěvou galerie, v níž se aspoň na chvíli ukryla před deštěm.

To, že plány organizátorů narušil déšť, poznamenal i kurátor festivalu Jiří Fajt ze Státních uměleckých sbírek Drážďany (SKD). Sbírky festival pořádají společně s fondem budoucnosti. "Počasí nám moc nepřeje, protože celá řada z nás byla nastavena spíš na Saharu a 35 stupňů a teď nás to tady trošku zaskočilo, ale jak říkal kolega Jelínek, když prší může už být jenom lépe. A já doufám, že se to uklidní a že sem přijde celá řada lidí," řekl. Meteorologové ale ani na neděli nepředpovídají o moc příznivější počasí.

To, že na náměstí Georga Treue u Brühleho terasy a nedaleko ikonického kostela Panny Marie (Frauenkirche), kde je víkendové dějiště festivalu, nedorazily zástupy lidí, přítomným návštěvníkům očividně příliš nevadilo. Radost měly naopak děti, které se mohly zapojit do pohádkových vystoupení. Divadlo Theatrikos, které se představilo se svou pohádkovou operetou Dům a holubi, na improvizované jeviště pod zastřešením pozvalo prakticky všechny dětské návštěvníky, kterým drobnými hudebními rolemi vypomáhali i dospělí diváci.

Navzdory dešti se do drážďanských ulic vydal i průvod obřích loutek v podání Divadla V.O.S.A. Diváky a posluchače nehledě na déšť získaly i pohádka Dua Kačenka a Radek Malý, divadelní uskupení Spielraum Kollektiv, akrobatický soubor Bratři v tricku nebo jidiš melodie česko-německého tria Naches.

Českou sezónu, která začala na konci června a která potrvá až do konce roku, již nyní Fajt zhodnotil jako úspěšnou. Podle něj o tom vypovídají i komentáře na sociálních sítích na venkovní instalace. "Máme doslova exploze reakcí na sochy, instalace, které jsme tady instalovali," řekl.

Spokojený s dosavadním průběhem je i Jelínek. "Jsme spokojeni velmi, protože se podařila velká věc. Podařilo se, aby se česká kultura v tak velké a nevídané míře v Drážďanech prezentovala," dodal.