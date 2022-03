Českou jednadvacítku čeká v pátek kvalifikace v Albánii

Utkání skupiny G kvalifikace na mistrovství Evropy 2023 fotbalistů do 21 let České republika - Albánie, 6. září 2021 v Českých Budějovicích. Pavel Šulc z ČR (uprostřed) se raduje se spoluhráči z gólu.

Utkání skupiny G kvalifikace na mistrovství Evropy 2023 fotbalistů do 21 let České republika - Albánie, 6. září 2021 v Českých Budějovicích. Pavel Šulc z ČR (uprostřed) se raduje se spoluhráči z gólu. ČTK/Pancer Václav

Elbasan (Albánie) - Čeští fotbalisté do 21 let v pátek odehrají v Albánii sedmý z deseti zápasů kvalifikační skupiny o mistrovství Evropy. Svěřenci trenéra Jana Suchopárka potřebují navázat na úvodní domácí výhru 4:0 z loňského září, aby si nezkomplikovali boj o postup. O čtyři dny později uzavřou "Lvíčata" březnový program utkáním v Andoře.

Češi v listopadu v posledních dvou zápasech získali jen bod, když nejprve prohráli v Anglii a poté remizovali ve Slovinsku. Mladí reprezentanti vedou skupinu G o tři body před Anglií, která má ale dvě utkání k dobru. Suchopárkův výběr zakončí skupinu v červnu domácími duely s Anglií a Andorrou. Na závěrečný turnaj do Rumunska a Gruzie přímo postoupí vítězové skupin a nejlepší celek z druhých míst, zbylých osm týmů z druhých příček čeká baráž.

"Nadcházející dvojutkání jednoznačně bereme jako důležité z pohledu závěrečné části kvalifikace. Jestliže se nám podaří zvládnout obě utkání, pak budeme mít v červnu vše ve svých rukách. Jestliže by se to nepovedlo, už bychom to ve svých rukách mít nemuseli," řekl v on-line rozhovoru Suchopárek.

Proti Albánii, které patří ve skupině třetí místo, očekává mnohem náročnější zápas než v září při vítězství 4:0 v Českých Budějovicích. "Nebylo to úplně tak jednoznačné, jak vypadá výsledek. Soupeř je velice kvalitní na míči, má rychlostní typy hráčů. Musíme si dát pozor na individuální kvalitu a technickou vybavenost soupeře. Na druhou stranu soupeř má v defenzivní části určité nedostatky, které musíme potrestat. Věřím, že se nám zápas povede," uvedl Suchopárek.

Klíčové podle něj bude dát co nejdříve první gól. "Albánie porazila doma Slovince 2:0. Do stavu 0:0 bylo utkání dost nepřesné, spíš taková vyčkávací taktika. Z jednoho nenápadného útoku v druhém poločase pak dala domácí Albánie gól, za chvíli druhý. Byť měli Slovinci lepší mužstvo, pak už nedokázali zareagovat. To nesmíme připustit, abychom soupeře dostali do vedení. V případě, že by se tak stalo, musíme daleko lépe zareagovat. Musíme být od začátku aktivnější než třeba Slovinci," poznamenal Suchopárek.

Z původní nominace kvůli zdravotním problémům vypadli obránce David Jurásek, záložník Tomáš Solil a útočník Tomáš Čvančara, ofenzivní středopolař Adam Karabec si zase v Albánii odpyká trest za vyloučení.

"Promyšlené náhrady máme. Jak moc nám budou někteří hráči chybět, uvidíme až v samotném utkání. Ti chybějící hráči mají dobrou formu, ale myslím, že tu máme další hráče, kteří jsou schopni je nahradit. Se ztrátami jsme si dokázali poradit i v předešlých zápasech," dodal Suchopárek.

Utkání se odehraje v Elbasanu a výkop bude mít v pátek v 19:00. V sobotu mužstvo odletí do Barcelony, odkud se o den později autobusem přesune do Andorry. Už od soboty budou "Lvíčata" trénovat na umělé trávě, na níž se bude úterní zápas s outsiderem skupiny hrát.