Českou inspekci životního prostředí povede od března Petr Bejček

Praha - Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP) povede dosavadní státní tajemník na ministerstvu financí Petr Bejček (39). Nastoupí od 1. března, uvedl dnes na tiskové konferenci ministr životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Slibuje si od něj mimo jiné zlepšení efektivnosti a reputace inspekce. Bejček se chce zaměřit na zlepšení vnitřního chodu úřadu, jeho digitalizaci. Hodlá také prošetřit, jak nejen inspektoři postupovali při řešení havárie na řece Bečvě v roce 2020.

Bejček v případě Bečvy zatím vychází pouze z veřejných zdrojů. Podle něj fatálně selhala komunikace mezi jednotlivými aktéry, nejen inspektory, ale i hasiči a vodoprávním úřadem. Chce proto revidovat postupy a přiblížit reakci na velké havárie krizovému řízení. "Tak aby každý věděl, co má dělat, kam volat," řekl. Právě kvůli tomu, že po havárii nebyly podle něj sesbírány klíčové důkazy, není nyní možné přijít na původce havárie, která znamenala úhyn desítek tun ryb v řece.

Podle Jurečky je třeba revidovat plán inspekční činnosti. Dobře kauzu rozebrat tak, aby chybný postup nebyl opakován. Bejček nevyloučil personální změny, chce se ale zaměřit hlavně zlepšení vnitřních postupů inspekce. Měla by se pod jeho vedením více věnovat "velkým kauzám", na jejichž řešení má zázemí, marginálnější by podle něj neměly být zanedbány, nicméně by se jimi častěji měly zabývat jiné správní orgány.

Bejček se stal státním tajemníkem na ministerstvu financí v říjnu 2018. Přišel tam z Agentury ochrany přírody a krajiny, kde do té doby působil jako ředitel samostatného právně-personálního odboru. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Fakultu životního prostředí na České zemědělské univerzitě v Praze, obor regionální environmentální správa.

Bývalý ředitel inspekce Erik Geuss podal v říjnu loňského roku žádost o odvolání z funkce k 7. prosinci. Loni v květnu avizoval záměr odstoupit kvůli politickým tlakům, které cítil po otravě řeky Bečvy v září 2020. Trvá na tom, že inspekce při hledání příčin otravy řeky postupovala správně. Už dříve uvedl, že svého nástupce by chtěl varovat především před byznysem s nebezpečnými odpady, který považuje za velký problém.

Resort pořádal výběrové řízení ještě před koncem loňského roku, žádný z tehdejších kandidátů ale neprokázal dost kompetencí a předpokladů pro řízení této funkce. Od 1. ledna se podle novely služebního zákona mohli do nově vypsaného řízení přihlásit i zájemci mimo státní službu. Na jeho základě dnes po rozhodnutí o jmenování, které vydala státní tajemnice na MŽP Simeona Zikmundová, Jurečka Bejčka jmenoval.