Českou hrou loňského roku jsou pohádkoví Pilgrims od Amanity

Praha - Nejlepší českou hrou loňského roku jsou pohádkoví Pilgrims od brněnského studia Amanita Design. ČTK to sdělili organizátoři desátého ročníku této ankety z neziskové organizace Česká hra roku. Vítězná krátká hra má do současnosti pět hvězd na prodejní platformě Steam. Firma loni vyhrála v kategorii Audiovizuálního zpracování s Chuchlem, anketu pak vyhrála za rok 2016 s třetím pokračováním hry Samorost. Loni v této anketě zvítězila hudební hra pro virtuální realitu Beat Saber. Do síně slávy byl dnes přijatý spoluzakladatel a šéfredaktor magazínů Excalibur a Score Andrej Anastasov.

"Pilgrims vás vezme do pohádkového světa, kde si najdete nové přátelé a budete tímto světem cestovat spolu. K řešení úkolů a hádanek budete využívat desítky předmětů a také svých nových přátel. Hra obsahuje vždy více řešení jednoho problému," uvedla organizace.

V kategorii Technologické řešení vyhrál titul Ylands od Bohemia Interactive, které zvítězily také v kategorii Free-to-play, za Audiovizuální zpracování si odneslo cenu studio Attu Games za Feudal Alloy, v kategorii Studentské hry pak skupina Outside the Fox, což jsou studenti několika univerzit, za hru Silicomrades, Monolisk od Trickster Arts pak zvítězil v kategorii Herního designu.

Organizace České hry vznikla v roce 2001 jako profesní sdružení domácích herních tvůrců a nadšenců z oboru elektronické zábavy. Jejím cílem je podporovat komunikaci a spolupráci mezi herními tvůrci, vzdělávat a motivovat začínající vývojáře a popularizovat českou a slovenskou herní tvorbu u nás i v zahraničí.

Obrat českých počítačových herních společností dosáhl loni 4,5 miliardy korun, vzrostl tak meziročně o pětinu. Letos vzroste na pět miliard korun, uvádí studie o stavu herního průmyslu, kterou v červnu zveřejnila Asociace českých herních vývojářů. Letošní údaje byly sbírány od února do dubna, můžou být nakonec ještě vyšší, protože prodeji počítačových her se podle předsedy asociace Pavla Baráka díky koronavirové epidemii dařilo. V ČR je 110 firem, které vyvíjejí hry, výroba podle asociace násobně převyšuje obrat české filmové a televizní produkce.

Většina společností v ČR vyvíjí hry pro konzole a PC, a to 67 procent, na mobilní trh se soustředí menší polovina. Naprostá většina zákazníků je ze zahraničí, zejména Spojených států amerických, Německa, Velké Británie, Ruska a Číny. Více než polovina vývojářských studií sídlí v Praze, následuje Brno s 23 procenty, Ostrava s pěti procenty a Olomouc se třemi procenty. Ve zbytku republiky je 16 procent firem.